台灣自2月1日起，凡搭乘高鐵、台鐵等大眾運輸工具，車上禁止飲食。卻有一名不清楚規定的女網友PO文，她因肚子餓拿吐司吃，結果被高鐵列車長大吼，「嚇到差點哭出來」，引起網友熱烈討論。

原PO表示，她一個月至少搭兩次高鐵，「但我不知道為什麼，記憶一直停留在只要保持社交距離，和旁邊的人都有戴口罩，就可以飲食。」

她回憶，當時鄰近兩個座位都沒有人，加上自己真的很餓，所以把吐司拿出來吃，「接著列車長經過，她突然很生氣地對我大吼，我當下真的嚇到了，列車長很不開心而且非常大聲」，原PO強調，她知道列車長為了警惕大家，「但她真的太生氣了吧！我嚇到差點哭出來。」

原PO了解自己有錯在先，「抱歉了大家，我不是故意的，但長那麼大，還真的沒被陌生人這麼兇過。」

網友看完文章，再度提出質疑，「高鐵、台鐵禁止飲食的規定已實施很久了，妳都不知道那真的是妳的問題」、「妳確實錯了，列車長是對的」、「所以妳想表達什麼嗎？不遵守規定還想討拍」。

(中時新聞網)