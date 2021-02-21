賽前佛光大學擊敗台灣體大代打天下，台灣師大兵不血刃提前晉4強，隊史第14次，但晚間末役若能爆冷贏衛冕軍世新，台師大有機會成為下月台北小巨蛋決賽的第2種子，在無壓力下，台師大全場緊咬世新，且數度領先，世新靠上季冠軍賽MVP林蝶決勝期連3度禁區打點、單節飆10分，驚濤駭中64比59小贏，109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級6強複賽4連勝，本季15連勝、跨季20連勝。

明天晚上6點壓軸對決，世新將與複賽同為4連勝的文化大學攤牌，爭奪下個月4強決賽的第1種子，贏者準決賽對第四，也即明天佛光與北市大的勝隊，輸者排第2種子，將在另一場準決賽則對上篤定排第3種子的台灣師大，兩贏家爭冠軍、兩敗隊搶季軍。

世新持續不敗，展現二連霸捨我其誰的戰力，但只小勝5分，與預賽68比50輕鬆贏臺師大，落差不小，賽後教練檔何正峰、王宣雲又是氣呼呼走在最前頭，閉門開罵半多小時，何正峰說：「並非贏幾分問題，而是態度問題，尤其打得太放鬆、不防守，亂傳球，內容他很難接受。」

先發出賽32分鐘攻下15分、8籃板、4助攻、3抄截、2阻攻全方位表現的林蝶說，「教練就是罵我們的態度，的確攻防兩端都不夠積極。」與林蝶「大小配」的射手陳育緹三分球4投不中只得2分、傳出3助攻、2抄截、2失誤，她說：「教練罵我不傳球，選擇自己出手。」

相較世新贏球、持續連勝，但教練發飆、球員挨罵，輸球的台師大彷彿拿下總冠軍，賽後圍在場中自我打氣，且又叫又跳，因為今天賽前就確定晉4強的她們，拋開壓力享受比賽，教練梁嘉音說「這幾年起起伏伏，一會兒下4強、一回兒回4強，但本季球員有共識，不僅重返上季失去的四強，且瞄準更上層樓。」

台師女籃在100至102學年完成隊史首度3連霸，103、104學年都在冠軍賽輸給文化，105學年掉第三，106學年摔出4強外、只拿第5，107學年中斷文化的跨季60連勝，重返4強，但只拿下殿軍，108學年上季再掉至4強外、又是第五作收，本季吸收碩班優質前鋒許庭瑜，隊形、陣容都完整，調整得也很OK，預賽、複賽都排第3，如今重返4強。

(中時 )