大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明婚後育有一子，近年卻因為夫妻鮮少合體，導致婚變傳不停，最近又有網友爆料在三亞衝浪店巧遇Angelababy渡假，其身邊還有一名男星作伴，在陸網掀起熱議。
有網友爆料，日前在三亞海棠灣目擊Angelababy和某男星一起衝浪，與兩人擦肩而過，還稱Angelababy本人很瘦，而該衝浪店正是她去年第一次學衝浪的店家，加上Angelabab過年期間曾被拍到現身機場，帶兒子小海綿去三亞度假，目前也還沒有回程的消息傳出，被推測應該還在享受假期。
特別的是，有網友看到發文相當好奇，詢問爆料者是哪位男星，爆料者則回應「鄧姓男星」，文末還加上偷笑的表情符號，讓不少人聯想到曾和Angelababy傳過緋聞的鄧倫，但爆料者後來並未多加回覆。而鄧倫過年期間也的確人在三亞，好友雷佳音曾曬出和他牽手過情人節的照片，證實他的確在三亞度假。
事實上，鄧倫和Angelababy過去合作《我的真朋友》曾傳出緋聞，甚至還被爆出車震傳言，讓男方工作室無奈澄清「不要再給倫組CP了」，並不斷提醒網友不要隨意發布不實消息，以免觸法，而今年1月鄧倫工作室也再度嚴正發聲明，「在此提醒廣大網友們切勿聽信謠言。勿造謠、勿傳謠，秉承理性之態度，共同維護和諧綠色的網絡環境」。
(中時新聞網)
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