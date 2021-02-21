美國航太總署NASA的火星調查車「毅力號」(Perseverance)，在2月18日成功登陸火星，將展開火星探測工作，若再加上在2012年2月18日已登陸，並且目前仍在運作的「好奇號」(Curiosity)探測車，那麼NASA已有2輛探測車在火星上漫游。值得國人感到驕傲的是，「毅力號」與「好奇號」的工程團隊，都有來自台灣的嚴正博士、劉登凱博士的參與，兩位都足以稱為「台灣之光」。其中嚴正博士自幼喪父喪母，所幸得到蔣夫人宋美齡女士所成立的華興育幼院的照顧，一步步成長茁壯。

2012年《今周刊》發表一篇「ＮＡＳＡ科學家嚴正：每天克服挑戰才有滿足感」，文中提到嚴博士的生世，嚴正的父親是空軍軍官，後來因意外身亡，留下嚴正母親一人，根本無力扶養三位年幼的小孩。「當時大家生活都很困苦，嚴正母親最後無路可走，只好攔下蔣夫人車子，請求育幼院幫忙照顧三位幼兒。後來，嚴正母親在他九歲那年，也因悲傷過度而辭世。」嚴正三舅盧成杜聊起這段往事，不禁悲從中來。」

左1為華興國小時期的嚴正博士。(圖/戀戀華興)

嚴正博士於2008年4月底返台，還專程回華興母校拜訪，左為同學方偉民女士。(圖/戀戀華興)

而早在2009年「戀戀華興」的網頁上，就已經介紹了這位傑出的華興孩子，文章提到他對小時候得自華興的照顧是相當感謝的，這篇介紹就提供了嚴正博士小時候在華興育幼院的生活照，以及功成名就之後，返回母校在育幼院牌匾前的合影，都看的出來嚴正博士具備有感恩的心。

至於華興育幼院、華興小學、華興中學，與婦聯會密不可分，「戀戀華興」網頁提到，華興是婦聯會成立的，這是千真萬確的事實。蔣夫人當年是婦聯會的主任委員，在華興的校史有如下記載：

「民國四十四年一月，蔣夫人親臨婦聯會召開二次籌運浙江大陳島軍民子弟及孤童來台會議，通過設立理事會，並召開第一次理事會議…，並通過本院命名為 “光華育幼院”。同年二月蔣夫人在士林官邸主持第二次理事會，通過更名為”華興育兒院”。民國四十五年四月，正式更名為”華興育幼院”」。

華興在成立幼稚園及小學後，後續又成立了初、高中部，收容對象亦擴及一般社會孤苦無依之孤兒、貧病榮民子弟、泰北難童及棒球隊學生。華興成立至今已有61年，撫育、照護、培養了將近3500多位學生，這些畢業校友現在都是社會的中堅，國家安定的骨幹，婦聯會居功厥偉。

嚴正博士的成就，既是台灣之光，但又何嘗不是婦聯會的貢獻呢？然而，如今的婦聯會正在遭受清算鬥爭，被視為不正義機構，好像當初蔣夫人成立婦聯會，是犯了滔天大罪似的，這實在是不公平，又何來正義。

(中時新聞網)