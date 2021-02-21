高敏敏近日在臉書貼出「涮涮鍋熱量大分析」，統計下來，一頓火鍋最高就要1686大卡。(摘自高敏敏臉書)

年後又開始又出現幾波降溫，其中包括直逼寒流等級的大陸冷氣團，重燃起不少民眾對火鍋的需求。不過，營養師高敏敏近日公布「涮涮鍋熱量表」，仔細分析出肉品、配菜、湯底、醬料等的熱量，換算下來，吃完一頓火鍋的熱量竟高得嚇人。對此，高敏敏表示，只要遵守吃火鍋的5要訣，就能吃得安心又健康。

高敏敏近日在臉書貼出「涮涮鍋熱量大分析」，將火鍋食材熱量一一公布，其中，牛五花熱量最高（10片，約160g）有518大卡，梅花豬肉（10片，約160g）則有470大卡；火鍋料（3-4粒）約100大卡；白飯280大卡；含糖飲料 （一杯240ml）100大卡；醬料一小碟（30ml）含鈉約1500mg。

統計下來，一頓火鍋最高就要1686大卡。高敏敏指出，喝一半火鍋湯底約30大卡，但要注意鈉含量也是相當可觀，若選的是麻辣鍋底或酸菜白肉鍋底，一碗湯的鈉含量都可以破千mg！因此，高敏敏也分享健康吃火鍋的5個要訣，才能吃得安心又健康。

【湯底選擇普通清湯】

高敏敏建議，湯底最好選擇清湯，如大骨、蔬菜、昆布等，不要重口味湯底。最好選在放料前喝湯，下肉之後就不要喝！

【多吃蔬菜，少吃加工食品】

火鍋配料最好多吃高麗菜、茼蒿、青江菜、綠花椰、大白菜等疏菜，少吃丸子、貢丸、鑫鑫腸、餃類等加工食品。

【主食選擇麵類，全穀類更好】

高敏敏指出，麵類熱量約是白飯（280大卡）的一半，也可替換替換成高纖維的根莖類食物。

【選擇低脂肉品】

火鍋主餐肉類最好選擇肉品選擇低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片，避免高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片。

【天然辛香料調味】

醬料可說是火鍋的靈魂，也是高鈉的來源，高敏敏建議可選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒當作調味，避免豆瓣、沙茶等加工醬料。

(中時新聞網)