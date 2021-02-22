桃園短髮男吊黑貴賓犬 盪鞦韆式猛甩虐狗 網怒肉搜身份曝光（翻攝 臉書 我要當流浪動物義工救援團隊粉專）

桃園再傳虐狗事件，一名短髮年輕男子，刻意猛拉一隻黑色貴賓犬的牽繩，並且像盪鞦韆一樣連續3次吊起並狂甩小型貴賓犬。旁邊友人不但沒有制止，還嬉鬧圍觀，並將影片PO網。網友看完氣炸肉搜，當事人緊急透過影片澄清，但仍難熄眾怒。

一名網友在昨天晚上看到這段殘忍的虐狗影片，PO文生氣地說「這樣對待狗狗對嗎？狗狗看起來都快嚇死了！1次不夠還3次」。這段長度28秒的影片中，短髮男手上拉著牽繩，用力吊起一隻小型黑色貴賓犬，然後往前方猛甩，高度從腰到過肩膀甚至與頭齊高，目測約超過1.5米。鏡頭旁邊的朋友無人制止，一片嬉鬧聲，說要將影片PO上爆料公社，但男子並沒有停手，前後連甩了3次。旁邊另一人還起鬨，要他吊起另一隻中型黑狗，短髮男子則回應「就算牠不會咬我，我也吊不起來，太重了」。接著，另一名金髮男，則是拿著橡皮筋射向中型黑狗。

影片曝光，引起網友公憤，並且抨擊飼主放任朋友虐狗。事後，飼主澄清狗狗養在車行店面，當天他們全家去吃團圓飯，不曉得朋友會這樣對待自己的狗，並且前往派出所報案處理。而虐狗的游姓男子，疑似遭到肉搜身份曝光，21日也拍攝影片表示，對於這件事造成狗狗還有店家傷害，深感抱歉，並強調對於這件事情會負起後續的責任。對不起大家，對不起狗狗。

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當事人拍影片道歉滅火，但網友並不領情，留言猛烈砲轟，「你要不要也被吊起來」、「戴著口罩拍個道歉短片就沒事了嗎」、「我可以出吊車錢，給他在半空中吊個幾圈玩一玩」、「為啥要道歉，道歉為啥要戴口罩，還以為多大尾」、「射橡皮筋那個呢」、「旁邊的人竟然都見怪不怪沒有制止？令人心寒…」據了解，目前動物救援已經協助介入處理，並通報桃園動保處展開調查。

(中時新聞網)