台北市長柯文哲的《今晚，我想來點真心話》直播節目，請來資深媒體人黃暐瀚大談新聞標題，他說自己還在新聞台當主管的時候，對柯文哲印象最深的一句話，就是「鯊魚來了」！資深媒體人黃暐瀚認為，鯊魚就是「媒體」，政治人物要必須學習，如何與「鯊魚」共存。

台北市長柯文哲在直播表示，每次媒體聯訪時，他都會說這是鯊魚的餵食時間。一個標題、一個影片，就能影響一位閱聽眾對這個議題的想法和概念，強化媒體識讀的能力，才能免於被假新聞騙走的可能性。

黃暐瀚指出，有很多標題，其實基本上可能帶有一些政治目的，要攻擊藍、攻擊綠。當網路上有些人，誤解他、誤解柯文哲、誤解任何人的時候，你不要放棄去溝通跟論述，還有解釋的機會。黃暐瀚認為，媒體要變得更好、更高尚，要信達雅，閱聽人也要負一點責任，不是只有媒體負責，因為媒體也要生存，需要點閱，當媒體發現點閱量跟直新聞差這麼多時，只好用「哇，他竟然這麼說」「哇，十億入驚呆了」。

黃暐瀚也在臉書貼文表示，對柯文哲印象最深的一句話，就是「鯊魚來了」！你要是沒傷，鯊魚還不見得找你，一旦流血，馬上會引來鯊魚，而且是成群的鯊魚。鯊魚就是「媒體」；至於流血的人，就是「出包的政治人物」。媒體訪問你1小時，只想擷取你「講錯話」的那5秒鐘。你怪媒體嗜血，但純粹的市政新聞跟口水對罵，收視率表現上，卻偏偏差那麼多？你要媒體怎麼辦？不播口水，活得下去嗎？所以政治人物必須學習，如何與「鯊魚」共存。媒體喜歡八卦、話題，你得有話題，偶爾談談八卦，但不要忘記讓這些鯊魚，也帶些你想傳遞的訊息回去。

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(中時新聞網)