近日媒體報導，民進黨1月內部民調顯示，行政院長蘇貞昌的不滿意度高於滿意度約4％。但2月時蘇貞昌滿意度已高於不滿意度約5％。網友回酸，「哈哈！民進黨做這民調，就是又要送神啦！」

根據媒體報導，民進黨1月內部民調，蘇貞昌的滿意度是43.5%，不滿意度是47.2%，不滿意度超越滿意度約4％。反萊豬等議題發酵後，蘇貞昌不滿意度上揚。

民進黨在2月17日至18日進行的最新民調顯示，蘇貞昌的施政滿意度，有14.0%的民眾表示非常滿意、33.2%有點滿意；而19.5%則表示有點不滿意、22.8%非常不滿意。蘇貞昌的滿意度約47.1%，不滿意度約42.3%，支持度已有回升。

行政院長蘇貞昌在萊豬風波後，爭議不斷，外界近期不斷出現蘇貞昌下台、內閣改組的討論聲。民進黨內的共識，是蘇貞昌任期至少到2022年縣市長選舉。

網友表示，「陳年臘肉不健康，愈來愈不受歡迎。」、「不滿意度沒有超過50%，我不信。」、「民調是可做出來的。」、「準備換人之前要先找個理由，如果找不到理由，就說是神明教的。」、「哈哈！民進黨做這民調，就是又要送神啦！」也有網友認為，「萊豬不是蔡總統以一紙行政命令強行開放的嗎？怎麼蔡英文的滿意度，一直都維持5成以上，蘇貞昌卻反被毒萊豬傷到？」

(中時新聞網)