【回憶殺】大陸演藝圈相聲界發達，出道50多年的楊少華和太太育有5個兒子，其中最小的兒子楊議繼承父親衣缽，從小喜愛相聲，後來也入行成為相聲演員，但更受矚目的是楊議與女歌星孟真的婚姻，女方選擇在當紅之際下嫁給楊議，兩人歷經一段苦日子最後苦盡甘來，沒想到殺出一名女富婆橫刀奪愛，逼楊議離婚，而楊議的回答也是經典。

據大陸媒體報導，1962年出生的楊議是相聲表演藝術家楊少華老師第五個小孩，上有4位哥哥，楊議從小就十分有個人主張，原本父親給他取的名字是「楊儀」，他後來自己去掉人字旁，改叫楊議。父親楊少華是楊議相聲的啟蒙老師，起初楊議依賴著觀眾的掌聲學藝，後來才發現這行十分殘酷，1983年他首度獲邀到外地演出，卻在上台不久被轟下台，成為終身恥辱，也成為激勵他的轉捩點。

孟真近照曝光。（圖／取自新浪娛樂）

楊議後來對相聲事業精益求精，積極到各地參加比賽和表演，不僅為求外在的肯定，也為內心帶來許多踏實感，抹去了當年被轟下台的陰影，心理EQ也增加不少。1995年，楊議首度在相聲大賽中奪冠，奠定了他在相聲界的地位，2004年進入北京市曲藝團，獲得更多觀眾青睞，同年他參加《楊光的快樂生活》第一部，塑造了楊光這個熱心、善良、但也有不少小毛病的天津小市民形象，之後更陸續推出到第六部，2010年受邀參加安徽衛視春節喜福會。

近年楊議常上節目，甚至跨足電影與陳小春、安以軒等人參演韓兆執導的愛情喜劇電影《好命先生》，人氣越來越旺，也擁有大票粉絲，但其實他在1989年就終結單身，娶的還是80年代小有名氣的歌手孟真，傳聞兩人是在一家劇團演出時結緣相戀，雖然收入和名氣都是女高男低，孟真還是執意要跟楊議交往，結婚時被家人反對，最後毅然決然和楊議組成家庭。

楊議跟孟真婚後初期曾有一段苦日子，但孟真不以為苦，引退歌壇只為當好楊議背後的女人，並從事幕後工作貼補家用，楊議透露兩人當年因為經濟問題沒辦婚禮，還被迫住在狹窄的房子，時間一久也沒再想過婚禮的事，至今沒有補辦婚禮，就這樣過了30多年。

孟真透露曾有富婆小三介入。（圖／取自新浪娛樂）

楊議受訪透露，除了沒錢外，怕得罪客戶也是沒辦婚禮的主因，考量到若辦婚禮必定得花很多時間，甚至推掉許多既定的表演，「一但推了演出就得罪人，沒辦法在圈裡繼續走下去」，而婚後楊議一切幾乎以太太的意見為主，除了女主內的思想，他也坦言：「那個時候她掙得比我多幾十塊錢」。

楊議跟父親開博物館。（圖／翻攝自楊議-楊光的快樂生活微博）

楊議和孟真細水長流的婚姻，成為觀眾心中的典範，但孟真有回上節目卻自曝遇過婚姻危機，原來楊議走紅後，曾有個富婆跑去嗆聲，問楊議結婚了沒？「能讓他離婚嗎？」楊議回說：「我不能對不起我媳婦」，輕鬆趕跑「小三」。2018年楊議跟父親創辦「楊光相聲社」，讓老百姓更能輕鬆享受相聲藝術，繼續發揚光大從小到大的愛好，父子倆也砸錢開設私人美術館，收購了具有歷史意義的藏品，相當重視自身使命。

(中時新聞網)