人手一機的時代，導致人們雙眼乾澀、眼睛疲勞，眼疾已是普遍的文明疾病，許多人靠人工淚液及眼藥水舒緩雙眼不適。日本參天製藥因應哆啦A夢50周年紀念電影上映，特別推出「參天柔潤人工淚液點眼液」與「參天潤澤眼藥水」哆啦A夢限定包裝，於2月在全台藥妝、藥局通路上架。

長時間使用3C，導致人們雙眼乾澀、眼睛疲勞，眼疾已是普遍的文明疾病。(圖/中時新聞網攝)

哆啦A夢限定包裝 可愛哆啦A夢、哆啦美登場

現在不用出國，也能在台灣購入哆啦A夢限定包裝的「參天柔潤人工淚液點眼液」及「參天潤澤眼藥水」！「參天柔潤人工淚液點眼液」的外包裝可以清楚看到哆啦A夢可愛的臉龐，並配合眼藥水的商品屬性，那對水汪汪的大眼絕對是包裝亮點，外盒主色也搭配哆啦A夢的天藍色，可愛又吸睛；「參天潤澤眼藥水」的外包裝則是黃澄澄的哆啦美，根根分明的睫毛配上圓滾滾的無辜雙眼，以及讓人難以忽視的紅潤雙頰，只要一秒就立刻收服所有人的心！

「參天柔潤人工淚液點眼液」及「參天潤澤眼藥水」的外包裝，配合眼藥水商品屬性，以哆啦A夢及哆啦美水汪汪大眼示人。(圖/中時新聞網攝)

適用年齡層廣泛，針對裸眼、隱眼族！2款皆不含防腐劑※1

「參天柔潤人工淚液點眼液」與「參天潤澤眼藥水」皆不含防腐劑，大、小朋友※2都可以使用！且採用新鮮密封滴頭，使用才開封好安心！也適用於裸眼、配戴隱形眼鏡族群。

「參天柔潤人工淚液點眼液」與「參天潤澤眼藥水」皆不含防腐劑，且採用新鮮密封滴頭，適用於裸眼、配戴隱形眼鏡族群。(圖/中時新聞網攝)

有時走在戶外，暴露於空氣汙染及充滿廢氣的環境中，難免會遇到異物進到雙眼而造成不適，日本銷售第一的「參天柔潤人工淚液點眼液」質地接近人體淚液，能幫助異物排出，也能舒緩解眼睛乾澀、因配戴隱眼造成的不適。為能安心使用，「參天柔潤人工淚液點眼液」設計成5mL、4入的包裝，每盒內附4個密封袋，隨時點眼無負擔，但開封後需要於10天內使用完畢。

「參天柔潤人工淚液點眼液」設計成5mL、4入的包裝；「參天潤澤眼藥水」則有5mL、4入裝及5mL、2入裝，兩款都附印有可愛頭像的密封袋。(圖/中時新聞網攝)

「參天潤澤眼藥水」則是特別針對３Ｃ過度用眼、因隱形眼鏡引起的眼睛疲勞等，成分含有最高濃度※3維生素B12及B6，裸眼、配戴隱形眼鏡※4都可以直接點眼。包裝除了有大容量5mL、4入裝之外，還有5mL、2入裝。使用方法為一天3-4次，每次1-2滴。

各大藥妝、藥局都能買的到！容量CP值超高

想要購入哆啦A夢限量款的「參天柔潤人工淚液點眼液」及「參天潤澤眼藥水」嗎？現在只要在屈臣氏、康是美、Tomod’s、日藥本舖、松本清、大樹等各大藥局皆能洽詢。

哆啦A夢限量款的「參天柔潤人工淚液點眼液」及「參天潤澤眼藥水」，都能在屈臣氏、康是美、Tomod’s、日藥本舖、松本清、大樹等各大藥局皆能洽詢。(圖/中時新聞網攝)

※1：防腐劑(不含Benzalkonium chloride (BAK))

※2：小朋友使用時請務必有大人在旁邊指導

※3：配方含量為一般眼科用藥產銷核可標準的最大濃度

※4：使用潤澤眼藥水時，若為配戴彩色隱形眼鏡，請卸除後再點眼

本文章由參天製藥贊助TW-GEN_112/0221

衛部藥輸字第027589號 衛部藥輸字第026904號

北市衛藥廣字第110020116號

使用前請詳閱說明書警語及注意事項

(中時新聞網)