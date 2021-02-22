【回憶殺】50歲「最美港姐」李嘉欣擁有中葡混血，無可挑剔的精緻五官和171cm的模特兒身材，摘下香港小姐、國際華裔小姐雙后冠，高顏值獲得外界肯定，連帶助長桃花運，身邊的男伴非富即貴，最後的結婚對象還是劉嘉玲曾一心想嫁卻無份的男人---許晉亨。

有鄉民在PTT八卦版發文問：「年輕時的李嘉欣是不是無人能敵？」讓最美港姐昔日的戀愛史再度浮上檯面，李嘉欣出身清貧家庭，14歲開始當模特兒半工半讀，16歲邂逅倪匡的兒子倪震，男方見到年輕貌美的李嘉欣驚為天人，寫了上百封情書成功打動芳心，無奈李嘉欣參選港姐後踏進演藝圈，這段感情便悄悄終結。正在此時，倪震的姑媽亦舒出版《印度墨》，疑似影射李嘉欣紅了就拋棄男友，在當時掀起一陣熱議。

李嘉欣年輕時是大美女，摘下香港小姐、國際華裔小姐雙后冠。（圖／中時資料照）

倪震後來跟周慧敏結婚。（圖／中時資料照）

不過這無損李嘉欣的身價，年輕漂亮又單身的條件吸引眾多富商追求，其中擁有幾十億港幣的「大劉」劉鑾雄首當其衝，他不顧已婚身份豪砸數不盡的銀子，就是要把到李嘉欣，無論豪宅、名車通通有求必應，甚至傳言李嘉欣住的18樓豪宅停電，但她肚子很餓，劉鑾雄馬上買美食、爬了18層樓梯親自送上門，還愛屋及烏，替李嘉欣的家人換價值800多萬的豪宅。

分手劉鑾雄後，李嘉欣又搭上香港船王許愛周之孫、已婚富商許晉亨，男方的情史也很豐富，婚前曾和劉嘉玲交往近3年，雖然家族不看好，仍執意搬出許家與女友同居，被愛沖昏頭的劉嘉玲曾向媒體公開宣布將嫁許晉亨，說會像山口百惠一樣當全職太太，想不到2年後分手收場。許晉亨後來娶了澳門賭王何鴻燊的女兒何超瓊，但男方不改玩心，周旋幾名女性，又交往李嘉欣，李嘉欣二度成為第三者，被外界調侃為最強第三者。

許晉亨和何超瓊離婚後，同年風光迎娶李嘉欣，小三終於順利扶正，2年後40歲的李嘉欣冒著高齡孕婦的風險，誕下愛子許建彤（Jayden），晉升一家三口的幸福家庭，夫妻倆情牽13年感情鶼鰈情深，頗令人稱羨。

李嘉欣38歲被扶正，終於與許晉亨結婚。（圖／中時資料照）

現年50歲李嘉欣，和許晉亨結婚13年感情依舊甜蜜。（圖／微博@李嘉欣）

(中時新聞網)