前世界冠軍、俄羅斯網球傳奇球星卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的22歲愛女阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）13日公開一段自己全裸、騎在瀕危大象背上的影片，博讚不成反被網友罵翻剝削動物，她後續刪除影片、並且向大眾道歉，強調本意是要傳達對動物的熱愛以及藝術美感，很遺憾網友只看到「粗俗、猥褻」，她更呼籲民眾要「覺醒」。

俄羅斯網球傳奇球星卡費尼可夫的22歲模特兒女兒阿萊西亞，13日在個人Instagram帳號上公開一段自己在峇里島（Bali）全裸趴騎在瀕危蘇門答臘象（Sumatran Elephant）背上的影片，影片招來網友批評「違反大象福祉」、應該為自己感到「羞恥」等。

阿萊西亞後續刪除影片，並且發布新貼文向民眾道歉，在新貼文中，阿萊西亞貼上一張黑白的大象照片，她在貼文中首先表示過去這幾年自己一直有在做公益，尤其最近一次捐款就是贊助當天拍攝大象爭議影片的所在村落。

她對於網友只在影片中看到「粗俗、猥褻」（vulgarity）、沒有看到美感與「對自然的愛」感到「遺憾」，強調自己熱愛動物、熱愛大象，也非常熱愛峇里島，熱愛這裡的文化、尊重印尼的規則，團隊並無意傷害當地人，她對於看到其他東西的人感到「抱歉」。

阿萊西亞強調影片及照片的原意是要傳達自己對動物、特別是對大象的熱愛及尊重，文末她也呼籲民眾「覺醒」，對她的照片有美學的愛，「您就會看到其中的美妙之美！」

不只引發網友撻伐，據英國《太陽報》（The Sun）報導，阿萊西亞的照片、影片也驚動峇里島官方，峇里旅遊局（Bali Tourism Board）局長普圖（Putu Astawa）批評，阿萊西亞的影片絕對不符合峇里島旅遊推廣的規範。

影》傳奇球星愛女全裸辣騎瀕危大象 網友火大罵翻
逃不過！成群大象慘死地獄瀑布 真相心酸
影》與象合照突發狂！少女慘遭象鼻捲起空中甩

文章來源：DUMB MOVE Tennis star’s daughter apologises for posing NAKED on top of endangered elephant in ‘vulgar’ stunt for Instagram likes

(中時新聞網)

#俄羅斯 #傳奇球星 #網球 #大象 #全裸