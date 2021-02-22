前世界冠軍、俄羅斯網球傳奇球星卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）的22歲愛女阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）13日公開一段自己全裸、騎在瀕危大象背上的影片，博讚不成反被網友罵翻剝削動物，她後續刪除影片、並且向大眾道歉，強調本意是要傳達對動物的熱愛以及藝術美感，很遺憾網友只看到「粗俗、猥褻」，她更呼籲民眾要「覺醒」。

AlesyaKafelnikova

sekarang udah banyak Orang asing PANSOS di INDONESIA.

apa ini kerja Intel mereka dr dulu?😂😂😂 ingin ku berkata GOBLOGGGG#LihatDenganJernih pic.twitter.com/U8VA9xifFC — ANTON RASI (@ANTONRASI2) February 18, 2021

俄羅斯網球傳奇球星卡費尼可夫的22歲模特兒女兒阿萊西亞，13日在個人Instagram帳號上公開一段自己在峇里島（Bali）全裸趴騎在瀕危蘇門答臘象（Sumatran Elephant）背上的影片，影片招來網友批評「違反大象福祉」、應該為自己感到「羞恥」等。

阿萊西亞後續刪除影片，並且發布新貼文向民眾道歉，在新貼文中，阿萊西亞貼上一張黑白的大象照片，她在貼文中首先表示過去這幾年自己一直有在做公益，尤其最近一次捐款就是贊助當天拍攝大象爭議影片的所在村落。

她對於網友只在影片中看到「粗俗、猥褻」（vulgarity）、沒有看到美感與「對自然的愛」感到「遺憾」，強調自己熱愛動物、熱愛大象，也非常熱愛峇里島，熱愛這裡的文化、尊重印尼的規則，團隊並無意傷害當地人，她對於看到其他東西的人感到「抱歉」。

阿萊西亞強調影片及照片的原意是要傳達自己對動物、特別是對大象的熱愛及尊重，文末她也呼籲民眾「覺醒」，對她的照片有美學的愛，「您就會看到其中的美妙之美！」

不只引發網友撻伐，據英國《太陽報》（The Sun）報導，阿萊西亞的照片、影片也驚動峇里島官方，峇里旅遊局（Bali Tourism Board）局長普圖（Putu Astawa）批評，阿萊西亞的影片絕對不符合峇里島旅遊推廣的規範。

(中時新聞網)