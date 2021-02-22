星座專家唐綺陽於FB粉絲團分享2/22～2/28運勢，水逆終於結束，不再像過去那段時間會一直回憶往事，接下來就是要面對未來，對「以後怎樣」更感興趣，因此也會是重新布局的好時機。另外本周金星、火星衝刺，火能量可能會引發激烈衝突，一定要和旁人說清楚自己的地雷，也要避免踩別人地雷，才能化解「火衝刺」帶來的影響。

唐綺陽分享，金星在周五前衝刺，大家會熱中社群活動，在上面交流，周四晚上金星會進入雙魚座，這是金星的旺位，唐綺陽分析，這個星象繼太陽之後會讓我們對「心靈、療癒、夢、藝術、睡眠、修行」更加關心，而且樂於化做實際行動。

除了金星衝刺，火星也在金牛最後衝刺，唐綺陽分析這會讓眾人更熱中理財，因此要密切注意股市。健康有狀況的人，應該開始培養運動習慣，甚至要漸進式讓自己開始嘗試更激烈的運動或治療手段，追求身體健康。

最後，唐綺陽提醒在「火衝刺」期間要注意火能量，雖然金牛是火星的弱勢位，但「牛脾氣可不小」，如果引發衝突會有後座力，可能在事件發生當下狀況還好，結果晚個兩天就大翻臉，或是發生「不火則已，一火就衝突很大」的狀況，千萬要注意這段時間不要亂踩別人地雷，也要和他人說清楚自己的雷區在哪。

(中時新聞網)