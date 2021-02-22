實在有夠氣！一位台大學生因學生證弄丟，在搭乘高鐵時遭車長抓包，儘管出示epo電子學習歷程證明在學身分，仍被要求補票及加收額外50％罰款而心生怒火，決定等星期一股票開市，就要一口氣放空高鐵股票，「賺600走人！」這也讓網友笑翻表示，「真的有感受到你的憤怒。」

原PO在PTT股市版上以「台灣高鐵，不爽空」為題發文，開頭就痛批台灣高鐵的學生認證制度。他表示，由於學生證在寒假期間遺失，正在補發，近日搭高鐵遇到驗票，他出示epo學生學習歷程以證明在學身分。

「但美麗的車長姊姊仍不給過。」原PO無奈指出，最後他賠了562元，其中包含「補全票」和「加罰50%」的費用。這讓原PO直呼，「齁氣氣氣氣氣氣氣氣氣氣！」主張教育部明明在推電子學習歷程，但台灣高鐵卻不給用，是落後時代制度，憤而決定要放空台灣高鐵股票，「賺600走人，空到賺為止。」原PO補充，應該不會有人跟單，停損會自己處理。

貼文一出，文章就被網友推爆，許多人笑歪表示，「看到賺600快笑死」、「有感受到你的怒氣」、「同校推一個，Epo也有在學證明竟然不給過」、「推，笑死，希望你能賺回來」、「高鐵已經連漲5天了，星期一再漲上去嘎死你」、「要不要賺多一點再走？算上手續，賺600補不回562」。

但也有網友指出，重點是高鐵早就規定購買學生票就要帶學生證了，「沒證在身上，也敢跟人買啥學生票？」、「沒學生證補票很正常不是？要用人家優惠就要照著人家規定走」。對此，原PO後來也在留言中回應表示，「有申訴了，客服姊姊的態度很好，不好意思麻煩她了。」

(中時新聞網)