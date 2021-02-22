大S的老公汪小菲1月20日從大陸來台準備過年，半年未見女兒汪希玥的他，隔離期間難忍思女之情，在飯店內上演父女倆隔窗遙望的戲碼，相當感人。
2月7日晚間近8點，本刊記者在人潮眾多的台北市信義商圈，巧遇結束隔離的汪小菲，偕同2名保母帶著一雙兒女外出享受天倫之樂，但不見大S的蹤影。但他不知是否悶了太久，將兒女託付給保母後，便獨自走在最前頭，還不時仰天沉思，看來相當享受自由的空氣！
(中時新聞網)
大S的老公汪小菲1月20日從大陸來台準備過年，半年未見女兒汪希玥的他，隔離期間難忍思女之情，在飯店內上演父女倆隔窗遙望的戲碼，相當感人。
2月7日晚間近8點，本刊記者在人潮眾多的台北市信義商圈，巧遇結束隔離的汪小菲，偕同2名保母帶著一雙兒女外出享受天倫之樂，但不見大S的蹤影。但他不知是否悶了太久，將兒女託付給保母後，便獨自走在最前頭，還不時仰天沉思，看來相當享受自由的空氣！
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