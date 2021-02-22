有黑道軍火庫之稱的松聯幫老大「志偉」覃世維，1995年4月在大陸廈門遭到狙殺身亡，根據本刊查訪到當時目擊槍擊全程也是覃世維的生死兄弟「荔枝」的說法，當時殺覃世維的槍手是持中共製黑星手槍，直接朝覃世維右下頷連開2槍後，即轉身離去，並未回頭確認情況，顯見對自己的槍法十分自信，此外，還在離去的過程中將子彈向天花板全部射光，明顯威嚇在餐廳的眾人不要有任何動作。

荔枝表示，當天下午3點半左右，他和覃世維進入「公爵西餐廳」，待到約傍晚6點時，早在餐廳角落埋伏許久的槍手才突然現身，將毫無警覺的覃世維當場射殺。

覃世維在廈門的「公爵西餐廳」遭到男子持中共黑星手槍爆頭，右下頷遭連開兩槍，當場斃命。（圖／本刊繪圖組）

荔枝回憶指出，中共黑星手槍，子彈口徑和九０手槍相仿，當時殺手二話不說就朝覃世維右下頷連開2槍，之後轉身從容離開，未再回頭探視，同時還將手槍裡的子彈朝天花板全數射光，待走到餐廳櫃檯時，缷下彈匣再裝上新彈匣，從容步出酒店離去，他的身後則是一片狼藉。

覃世維因臉骨碎裂，當場斃命，廈門醫院就在隔壁，但他連就醫的機會都沒有，死時年僅42歲。根據當地公安調查發現，該名殺手行兇當天下午3點之前，就埋伏在西餐廳，點了一杯咖啡，卻始終沒有碰過杯子，除了避免留下指紋外，更是明顯在「確認目標」。

覃世維夫婦抵達廈門時就住在「廬山大酒店」，但隨即被殺手跟蹤監視。（圖／翻攝廬山大酒店官網）

由於殺手表現鎮定而專業，公安研判是現、退役解放軍或武警所為，但目擊整起槍擊案的荔枝則認為，殺手身高約172公分，皮膚較黑，穿著打扮十分土氣，一點也不時髦，他在菲律賓曾待了10多年，他認為是菲律賓殺手。

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(中時新聞網)