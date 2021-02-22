號稱「黑道軍火庫」的松聯幫老大「志偉」覃世維，當年與四海幫因為爭奪台北周氏祭祀公業的土地開發利益，惹來殺機，後在大陸廈門遭到狙殺身亡，根據本刊調查，覃世維本人不喜曝光，但行事風格卻十分高調，經常做出讓人意想不到的事情，而且性格強勢，犯下槍殺2名警察被判死刑已槍決的李立中就是他一手培養的小弟。

本刊調查，覃世維平日出入低調，不拍照也不到處亮相，除了不碰毒品，什麼錢都賺，包括走私軍火、放款、喬事情他都能沾上邊，是道上知名的軍火庫，他的性情讓人難以捉摸，有一次走私一批雷明頓短管霰彈獵槍進入台灣，在試槍時卻發現拉不動滑套，子彈無法上膛，當場大發脾氣，結果後來才發現有個避免走火的木塞沒取出來，覃世維事後也經常拿此事閒聊自嘲。

綽號「志偉」的已故松聯幫老大覃世維，生前憑其勇悍狡智稱霸江湖，但最終慘人設局狙殺身亡，不喜歡拍照的他，圖為他極少數留下的影像之一。（圖／讀者提供）

此外，’他在新竹為了向一名將軍之子討債，竟叫小弟持刀制住門口武裝憲兵，然後直接闖進將軍官邸將人押出，順利討回債務，甚至，覃世維還經常叫小弟將被害人打到送醫院，但隔天卻又親自帶水果去病房探視，表明事情就是他叫人幹的，根本不怕對方報復，異常行徑常讓親近他的人不解。

覃世維在道上以凶狠出名，其手下小弟也學得淋漓盡致，1991年11月14日，覃世維的貼身小弟李立中，奉命帶槍處裡一起糾紛，他騎著換過車牌的機車行經北市林森南路、濟南路口時，因紅燈違規右轉遭當時的城中分局（現為中正一分局）2名警員攔住。

由於車牌有問題，李立中不敢出示行駕照，一名警員起疑出手攔腰抱住李立中摸到褲袋的手槍，李立中竟然用力掙脫，接著就掏出手槍對著兩名警員連開五槍，兩名警員送醫後不治，結果此舉惹怒警方及其他幫派，紛紛與松聯幫做切割，警方也全面掃蕩松聯幫相關行業，松聯幫礙於各方壓力，乖乖交出李立中帶槍投案，李立中也遭判決死刑槍決。

已故的松聯幫大佬覃世維當年在廈門遭槍殺的隔年1月，四海幫老大「大寶」陳永和也在台北遭槍擊身亡。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)