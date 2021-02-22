一名地方人士指出，南投縣向來是綠營艱困選區，總統蔡英文不惜以「行政院中部聯合服務中心」（中辦）的行政資源「助攻」，更下鄉做足裡子和面子給這位「英系」子弟兵，搶攻灘頭的企圖不言可喻，外界因此將其解讀為「提前綁樁」；此外，因為蔡培慧向縣內許多學校允諾建設經費，但教育部補助學校設備，到頭來縣府還是必須自籌二○％配合款，因此地方更流傳「蔡培慧請客，縣政府買單」一說。

「過去縣府一般正常行政流程，根本不需要經過中辦，如今只要政策利多，中央透過這些多出來的程序，做球給蔡培慧。」立委馬文君進一步舉例，由於縣府配合款有限，部分由蔡培慧為學校提出的預算，本該由縣府依據輕重緩急篩選後，再向中央提報，蔡培慧卻憑著擁有教育部的資源允諾學校，占了縣府原本編列的配合款，造成資源排擠，「過去選舉曾面對不少民進黨派出強勁的挑戰者，如今中央大撒行政資源，實屬首例。」

草屯垃圾場去年發生火警後，蔡培慧協調經濟部水利署與環保署提報計畫，並爭取3億元供縣府改善設施。（圖／報系資料照）

不僅如此，有地方人士指出，「台灣農村陣線」出身的蔡培慧，與農委會主委陳吉仲關係密切。近來藍營民代頻頻反映有關「水土保持局」和「教育局」的提案都被擋下，但南投是農業大縣，縣府每年農路維護經費不到千萬元，還要分給全縣十三個鄉鎮，杯水車薪；反觀農委會轄下「水土保持局南投分局」，掌管野溪、農路及農村再生等相關補助，每年預算金額動輒二、三億元，且事先不必經過縣府審核，就可以直接撥款給各機關，也難怪地方民意代表爭取經費處處碰壁，哀聲連連。

據悉，教育部補助學校設備，南投縣府需負擔百分之二十的自籌款，由於縣府經費有限，必須花在刀口上，因此若非縣府向中央提報的補助或計畫，將重新評估其必要性。

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(中時新聞網)