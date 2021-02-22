2019年12月12日涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部放置撒旦之母炸彈的吳富鋐，於去年12月24日判刑9年6月確定，關押於法務部矯正屬台南看守所。21日傳出他於獄中尋短，發現時已明顯死亡，全案由檢方調查中。

據了解，昨（21）日上午6時許，獄所在執行例行點名，但吳富鋐卻遲遲未回應，經管理員察看才發現吳早已無呼吸心跳明顯死亡。目前全案已由檢察官指揮偵辦，全案仍待進一步調查。

據悉，吳富鋐過去從網路習得製造俗稱撒旦之母的TATP炸彈技能後，偽造「國防部軍事情報局」證件，雇用賀姓男子幫忙租工作室、租車、代收包裹及訂購爆裂物原料。後因吳未依約給付工作時薪給賀，以及賀不慎灼傷眼睛，導致2人拆夥。

而吳男2019年12月12日凌晨5時3分許，吳男駕車前往國民黨台南市後壁區黨部，將自製的TATP炸彈以塑膠提袋包裝放置黨部前，以遙控器啟爆，但因內部結晶體潮溼未爆炸。同日下午1時許，該黨部莊姓主任發現有異報警處理。

隔天晚間6時50分許，警方前往高雄市苓雅區緝捕吳男，吳從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP高爆裂物的寶特瓶，幸未引爆，警方發射瓦斯煙霧彈，吳爬行到房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡。最後警方趁吳不注意時，開槍擊中吳才順利將他逮捕。

台南地方法院去年依槍砲、妨害公務等罪合併判刑9年6月，併科10萬元罰金，執行前監護3年；如今傳出輕生消息，震驚各界。

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