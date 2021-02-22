近年熱門的減肥方式眾多，你一定也聽過「香蕉減肥法」，這個從日本傳來，由知名影星見證的減肥法，不但在日本造成香蕉大搶購，在台灣也掀起一股吃香蕉減肥的熱潮，讓曾經一度因盛產而滯銷的香蕉，重新變成水果市場的新寵兒。

●香蕉屬於「高升糖指數」水果 不會瘦還可能發胖

其實香蕉減肥法很簡單，只要在早餐吃1～2根香蕉，並配服一大杯水，午餐和晚餐都能正常吃，就這麼簡單。不過，家醫科醫師何一成卻很質疑，他認為早餐只吃香蕉不會瘦，還可能會發胖！

和米、麵等主食相比較，香蕉的熱量只有澱粉食物的一半，但香蕉在水果中的熱量中並不算低，每100公克就約有近90大卡的熱量，比起柑橘類的熱量高出1倍，更重要的是，香蕉屬於「高升糖指數」水果，所謂高升糖指數，意即吃完這種食物之後，血糖便會快速上升，之後又迅速降低，很快就會又餓了。因此，如果以香蕉當早餐，恐怕不是很快就餓得受不了，就是午餐因為餓得發慌，食慾就會特別好而吃得更多，反而容易變胖。

●青香蕉屬於中升糖指數 血糖問題須加以重視

也因為這樣的疑慮，日本提倡用香蕉減肥的專家建議要吃「青香蕉」。何一成說，青香蕉屬於中升糖指數，雖食用後血糖上升的速度沒有高升糖指數的熟香蕉來得高，且青香蕉富含可溶性纖維，但以純水果為主食的飲食法，也會造成血糖升高。另外，香蕉的維他命C較低，維他命B群也不高，因此除了吃香蕉以外，建議平常還要配合補充其他種類的水果，以補足各種維他命的營養。

其實像「香蕉減肥」這類的單一水果減肥法相當常見，但很少有長期成功的案例，甚至往往引起健康上的問題。何一成指出，最早之前搭美國推廣葡萄柚銷售順風車的「葡萄柚減肥法」，業者設計出一套早餐喝咖啡配半顆葡萄柚、午餐輕食配半顆葡萄柚，晚餐也是簡單食物，搭配半顆葡萄柚，更激烈的則是晚餐只吃葡萄柚，雖然一開始體重真的降低了，但因葡萄柚太酸，易造成胃部不適。

另一個至今依然很名的水果減肥則是「蘋果減肥法」，這種減肥法是3天之內的食物全都用蘋果取代，其他食物都不吃，餓了就吃蘋果，據說3天之內可以減2～3公斤，由於蘋果富含水溶性纖維、各種營養素含量都高，但卻兼具熱量低、升糖指數也不高的優勢，被認為是很健康的食物，讓許多名人都成為蘋果減肥法的信徒。

●使用水果減肥法 對血糖百害無益

雖然3天蘋果減肥餐擁有那麼多忠實信徒，但何一成表示，水果減肥減掉的大多是水分，還有消耗掉人體的肌肉組織，因為就算蘋果吃到飽，熱量也不夠一天所需由於缺乏人體組織修復最需要的蛋白質，基礎代謝又需要更多熱量，人體就會動用肌肉組織轉化成熱能，長久施行反而會造成體脂肪比例增加的「麵龜型」身材，得不償失。

任何單一食物減肥法都有風險，而且也都不會長期有效，甚至會造成營養失調。何一成提醒，任何的水果減肥法，對血糖都有不良影響，不只糖尿病患者危險，一般人也有不良影響。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)