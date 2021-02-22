吃芭樂可以連籽一起吃嗎？吃芭樂籽到底會不會造成便秘呢？資深營養師袁毓瑩表示，對於健康的人來說，吃芭樂籽並不會造成便秘或不適；然而，若是腸胃功能不好或是有消化道疾病者，建議少吃芭樂籽以免刺激腸胃而加重不適症狀。

芭樂含有豐富的膳食纖維，適量食用可以幫助排便，然而，堅硬的芭樂籽可以食用嗎？會不會導致便秘問題呢？

吃芭樂籽會便秘嗎？營養師說明。(圖/健談提供)

資深營養師袁毓瑩表示，芭樂籽是很堅硬的種子，胃酸無法將芭樂籽消化分解，而是會隨糞便一同排出體外。對於一般排便正常的民眾來說，適量食用芭樂籽並不會造成便秘問題；然而，對於腸胃功能不佳、經常便秘，甚至有腸胃疾病者，芭樂籽可能會增加腸胃道消化負擔，甚至加重便秘的症狀。

此外，袁毓瑩營養師提醒，便秘除了與飲食內容有關，缺乏飲水也是一大關鍵。因此，若有食用芭樂籽時，建議也要多補充水分以減少芭樂籽對排便的影響。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)