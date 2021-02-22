高雄市議員邱于軒徵助理，其中一項條件是有汽車、機車駕照還要會開車，沒想到卻引來網友留言歪樓，詢問「會開船可以嗎？」「我會開推土機和挖土機，有缺嗎？」現傳出邱于軒已找到人了，不僅會開車，還會開飛機。

邱于軒1月13日在臉書徵求助理，條件是要有汽車、機車駕照還要會開車，並強調「要真的可以開上路喔！」無宗教禁忌可參加婚喪喜慶、會講台語，以及有一顆熱情的心與為民服務的熱忱。

對此，網友笑說「會開船可以嗎？」「老闆！我會開飛機」，稱自己正在進修潛艦的論文，還有會開戰車、推土機和挖土機的。邱于軒則回覆，「你的船可以在路上跑嗎」「彰化果然都是大款！會開飛機都出現了」「潛艦到底能國造嗎？不要唬我！不然罰你吃萊豬」，各種爆笑留言也讓她忍不住直呼，是認真要聘助理，「歪樓到讓我笑到肚子痛」。

邱于軒徵助理，留言與網友互動相當有趣。（圖／摘自邱于軒臉書）

邱于軒接受《ETtoday新聞雲》採訪時，被問到有開挖土機的助理感受如何？她表示，「應該會很風光」，因為看到挖土機就知道邱于軒來了，會讓人印象深刻，但也強調「會開一般的車子就好」。

農曆春節過後，邱于軒已找到助理。報導指出，該助理曾念過空軍官校，並接受過T34教練機飛行訓練，只是後來沒有成為飛官，為人相當低調，不願多談。

(中時新聞網)