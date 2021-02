美國醫學會期刊JAMA日前(2021-2-17)發表兩篇有關用維他命D治療新冠肺炎的論文。一篇是臨床研究,另一篇是JAMA期刊的編輯評論。

那篇臨床研究論文的標題是Effect of a Single High Dose of Vitamin D3 on Hospital Length of Stay in Patients With Moderate to Severe COVID-19(一次大劑量維他命D3對中度至重度COVID-19患者住院時間的影響)。

那篇編輯評論的標題是Vitamin D3 to Treat COVID-19:Different Disease, Same Answer(維他命D3治療COVID-19:不同疾病,相同答案)。

那項臨床試驗將240名新冠肺炎患者隨機分配成兩組,一組吃安慰劑,另一組吃20萬單位的維他命D3。吃安慰劑那一組的血液維他命D濃度維持在20左右,而吃維他命D的那一組則從20左右上升至44左右。

但是,儘管這兩組的維他命D水平有如此大的差別,它們在下面這些項目中卻都沒有差別,包括(1)住院長度,(2)住院期間死亡率,(3)轉入重症加護病房的人數,以及(4)需要使用機械呼吸器的人數。所以,這篇論文的結論是,不支持使用大劑量的維他命D3來治療中度至重度新冠肺炎患者。

●那篇編輯評論大致上是這麼說:

大量的研究發現低維他命D血液濃度與多種疾病,包括新冠肺炎,有相關性,所以有很多醫生和醫學專家對於使用維他命D來預防或治療各種疾病感到興奮不已。但是,一而再再二三,無數的實驗卻發現服用維他命D補充劑並無法預防或治療任何疾病。

由於過去有很多研究發現維他命D具有抗病毒,抗發炎的作用,所以自從新冠疫情爆發後,又有很多醫生和醫學專家再度對於使用維他命D補充劑來預防或治療新冠肺炎,感到興致勃勃。但是,這次的臨床試驗又再度顯示服用維他命D補充劑並不會改善新冠肺炎的病情。

這就是為什麼這篇編輯評論會用《不同疾病,相同答案》這樣的標題。

註1:兩天前我才剛發表鋅,維他命C,D,能治療新冠肺炎嗎,指出最新的研究發現鋅和維他命C補充劑都不會改善新冠肺炎的病情,而稍前使用其他補充劑的研究也都是以失敗收場。

註2:儘管有一大堆研究報告和天花亂墜的傳言,目前唯一證實可以預防新冠肺炎的藥劑是疫苗,而可以緩解新冠肺炎症狀的藥劑則是瑞德西韋,可體松,和抗體。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)