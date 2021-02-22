美國聯合航空（United Airlines）一架波音777-200型客機20日自丹佛起飛後不久，右側引擎就爆炸起火，大型引擎零件邊飛邊掉，令人膽戰心驚，針對這起事件，日本運輸省昨（21）日傳出已經指示國籍航空停飛所有波音777客機。

美國聯合航空編號為328的波音777-200型客機20日午後自丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛前往夏威夷首府檀香山（Honolulu），起飛後不久右側引擎隨即失效，發出爆炸巨響並起火，客機緊急折返機場，所幸機上200多名乘客全數平安落地，不過客機折返途中大型外部零件邊飛邊掉，令人膽戰心驚。

針對這起事件，綜合日本放送協會報導，日本運輸省已經指示全日本空輸（All Nippon Airways）、日本航空公司（Japan Airlines）2家國籍航空停飛波音777客機，全日空及日本航空分別有19架及13架波音777-200型客機。2家航空公司表示計畫使用其他機型，料一般定期航班將不受影響。

另據路透社報導，根據日本航空服務訊息中心（Japan Aeronautical Service Information Center）的說法，日本政府是在21日晚間向航空公司傳遞這項訊息，要求航空公司避免使用搭載普惠公司（Pratt and Whitney）4000型引擎的波音777客機，直到另行通知。

20日邊飛邊掉零件的聯合航空波音777客機就是使用2具普惠PW4000引擎發動。

(中時新聞網)