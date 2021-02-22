金管會證期局表示，核准瑞銀投信申報募集開放式債券型「瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元，外幣級別等值新台幣100億元整，由臺企銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局表示，「瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於新興市場國家或地區的債券總金額，亦不得低於基金淨值的60％。

證期局指出，此基金的存續期間為自成立日次一營業日起屆滿6年當日止，自成立日當日起不再接受受益權單位申購，並自成立日起屆滿3個月後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨資產價值的2％、並歸入基金資產。

(時報資訊)