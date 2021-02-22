收到紅包的當下，你會多久打開看呢？一名簡姓網友表示，過年收到紅包的當下都未打開，昨日一看才發現其中一包藏有陷阱，1張千元鈔對折放在紅包袋中，讓他誤認為是2張千元鈔「感覺被陰了」，不少網友看了之後也笑瘋稱「根本是高招」。

原PO昨（21）日晚間於臉書社團《爆廢1公社》分享一張照片指出，農曆春節至今才把收到的紅包錢一個個抽出來，其中一包打開紅包口時本以為收到2張千元鈔，沒想到一抽出來，竟只是1張千元鈔對折偽裝成2張，他忍不住笑稱「感覺被陰了」。

一名網友表示收到一張對摺的千元鈔，令他誤以為收到2千元。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光後，吸引不少網友朝聖，紛紛表示這招真的太高明了，一定要學起來，摺紙藝術文化，還是要多少懂一點，並要原PO不要太在意金額，每一包都是一個心意。

留言中也釣出不少苦主，一名網友曬出照片表示，自己收到公司的特別獎紅包，1張千元鈔硬是被折成4折，他一開始誤以為收到4千元；另外其他網友也說收到1張千元紅包，但上頭卻不見4個小朋友，而是5隻吉娃娃，旁邊還寫著「吉親摳」，令大家哭笑不得。

貼文意外釣出一名苦主，表示自己則是收到4折的千元鈔。（圖／翻攝自爆料公社）

不過，有人則建議大家別亂將紅包裡的鈔票對折，他透露曾經遇過一位長輩交代包紅包時，紅包與鈔票都要是新的，就連紅包封口、鈔票都不可有摺痕，因為摺痕意味著會讓對方的財路受損，有「打折」的意思，有些人會很在意，至於這樣的說法，信不信就看個人。

(中時新聞網)