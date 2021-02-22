本周有2波變天，分別在明天和周五！今天開學日天氣晴朗，高溫29度日夜溫差大，氣象專家吳德榮指出，明天微弱東北季風南下，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨，周五晚至周六又有更強東北季風南下，北部東部有局部雨，氣溫下降，北台灣轉涼。氣象局也表示，周五元宵節至周日228紀念日期間，有一波鋒面偏北通過，台灣附近水氣增多。因此228連假(27日至3月1日)第一天北部東部有雨，後面2天偶有降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」中表示，今天全台晴朗穩定，白天微熱，夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫很低，日夜溫差達15度，今天氣溫為北部10至26度，中部9至27度，南部10至28度，東部11至27度。

吳德榮說，明天(23日)微弱東北季風南下，影響輕微，迎風面雲量稍增，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨，周三、周四(24、25日)轉為偏東風，西半部多雲時晴，東半部零星短暫雨，夜間輻射冷卻大幅減弱，早晚氣溫明顯回升，北台灣舒適、中南部略偏暖。並提醒周三起中南部清晨及金馬易起霧，須注意相關訊息。

吳德榮說，周五元宵節(26日)晚至周六(27日)前後，又有東北季風南下，強度比前一波略強，北部、東半部雲量增，轉有局部雨，氣溫下降，北台灣轉涼，直到周日228紀念日東北風減弱天氣好轉，氣溫回升。

氣象局表示，周五元宵節、周六前後，有一波鋒面偏北通過台灣，使台灣附近水氣增多，北部東部轉為有雨的天氣，氣溫稍降，中南部多雲，周日228紀念日水氣減少，北部、東部降雨趨緩回溫。228連假最後一天(3月1日)北部、東半部雲量稍多，偶有降雨，其他地區多雲到晴。

(中時新聞網)