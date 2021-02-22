2022年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安12日在政論節目中鬆口表示，不會迴避該扛的責任；而立委林奕華、台北市議員羅智強也被點名。對此，羅智強坦言，「台北市長選舉，國民黨當然不穩」，但不管最後派出誰，一定要找出最強的戰將，團結拿回台北市。

羅智強今（22）日在臉書表示，跟民進黨交手超過10年，2007年民進黨炒作馬英九早已失效的綠卡；2011年民進黨造謠馬英九向陳盈助募款三億；2018年，段宜康的「曲棍球案」、「東廠」想消滅侯友宜等，民進黨的手段向來是「無中生有」、「小事化大」，且總是等到國民黨初選結束後才出重手。

距離2022還有兩年，羅智強指出，民調都只是五五波，可想見未來真正進入選舉階段，刀刀見骨，形勢更為不利，但要用最壞的打算，做最好的準備。

羅智強認為國民黨必須具備「見招拆招」、「精準回應」的能力，更重要的是要有面對攻擊、抹黑、黨政軍圍攻 還能堅挺的韌性，並高喊「羅智強，加油！蔣萬安，加油！林奕華，加油！」國民黨一定要找出最強的戰將，團結拿回台北市。

對於2022台北市長選戰，蔣萬安12日在政論節目《新聞面對面》中鬆口表示，這一仗的確非常重要，因台北市是指標性的城市，在2022年扮演非常重要的角色，因此國民黨更要團結合作，找出勝選機率最高的合適候選人，「該是我要扛的責任，我不會迴避」。

(中時新聞網)