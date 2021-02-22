周日比特幣繼續高升，盤中首度突破5.8萬美元，再創歷史高點，延續了這兩個月來的大漲氣勢，在上周五帶動其市值一舉攻克1兆美元重要關卡。

全球最受歡迎的加密貨幣比特幣在隔夜市場觸及58,354美元，再度刷新歷史高點，使一周來漲幅擴大至約20%。繼2020年全年飆升305%後，比特幣價格在今年短短不到兩個月以來已大漲約100%。

根據Coindesk報價，比特幣目前漲2.48%，報57,501.82美元。第二大加密貨幣以太幣漲0.82%，報1934.51美元。瑞波幣漲6%，報0.544006美元。恆星幣（Stellar）漲1.61%，報0.497339美元。

比特幣獲得特斯拉、萬事達卡及紐約梅隆銀行等主流投資者與大型企業認可的現象，引爆其瘋狂的漲勢。

比特幣在上周六漲破5.7萬美元大關。特斯拉在2月初公告已買進15億美元比特幣，分析師估算特斯拉這筆被質疑風險過大，但進一步引爆比特幣買氣的投資已經獲利10億美元，可望超越去年電動車業務營收。

市場臆測比特幣在過去幾天頻創歷史高點，部分可能與積極投入比特幣的雲端軟體公司MicroStrategy有關，該公司在上周五宣布舉債逾10億美元用以購買更多比特幣。自該公司宣布加碼投資比特幣的消息以來，比特幣價格已經漲逾5,000美元。

(時報資訊)