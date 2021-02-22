總統府19日召開記者會，公布新一階段國安人事部署，現任國安局長邱國正接掌國防部長。此事引發許多基層官兵討論，過去邱國正在擔任陸軍司令時就以帶兵嚴謹聞名，有「兩皮將軍」的稱號，如今接任國防部長，軍方群組也瘋傳著一份「邱國正懶人包」，讓許多網友笑稱：「你各位啊，未來皮要繃緊點啊！」

據媒體報導，軍中群組瘋傳邱國正過去帶兵的懶人包，內容洋洋灑灑列出九點在其治下的注意事項，如：「皮鞋襪子要公發，迷彩褲扣子要扣」、「出示三條線(指揮、幕僚、士官)檢討」、「資料要2表1圖(人員編組表、節點管制表、作業流程圖)」、「照顧建制人員，檢查責任內地物」、「工作管制，督導追查」、「嚴格=標準+持恆」、「不否定前人、不貶低後進、不惡評同僚」、「以軍紀安全為表徵，以戰備整備為核心，以教育訓練為手段，以後勤保修為支持，以內部管理為基礎」、「官兵權益不受損、身心不受傷、東西不歪、不破、不斜、不爛」。

滿滿的注意事項讓人看得眼花撩亂，過去邱國正擔任陸軍司令時就有「兩皮將軍」之稱，這兩皮就是頭皮加上草皮，從官兵的服裝儀容到草的高度，都嚴加規範，讓網友笑稱「你各位國軍，未來皮要繃緊點啊！」

邱國正這麼嚴謹的帶兵方式也遭到網友批評，表示「這麼嚴格規定要使用公發，要不要先去研究為什麼大家都不用公發裝備」、「就是因為公發太爛才自己買啊，當大家都喜歡自己花錢嗎」、「就是有這種官，讓部隊淪為清潔除草大隊，個個怕事，虛與委蛇」、「超買事件護主有功」、「太拘小節，難成大器。國防不是内政，會打仗才重要。」

(中時新聞網)