財信傳媒董事長謝金河昨(21)日於臉書發文，呼籲台灣尋找下個價值鏈，今(22日)晨他再發文指出，電動車已成未來產業顯學，認為台灣應該思考定位，「如果這是未來十年，廿年的產業發展新趨勢，那麼，台灣在未來電動汽車產業，我們要站在什麼位置？值得大家好好思考！」

謝金河舉出大陸平價智慧型手機品牌小米為例，說明電動車多夯，上周五(19日)香港股市收盤前，突有消息傳出，小米也將投入電動車產業，股價瞬間暴漲12%，小米也立刻發表重訊說，公司有在研究，但尚未立項。他稱，一項電動汽車題材可以在資本市場捲起千堆雪，可以想見電動汽車的産業，將牽動未來產業發展的新格局。

他進一步指出，百年以來，除了燃油車以外，從來沒有產業會被宣布「死限」，像挪威政府宣布燃油車到2025年以後不得開上路，歐洲最晚是2035，預料各國會陸續跟進。以台灣代工大廠鴻海來說，如果一直只在手機代工，可以想像的發展空間不大，市場給予的本益比一定低，這回提出MIH平台，充滿想像空間，但必須創造可實現的價值。

謝金河稱，美國的汽車業在全球競爭中，老早就被德國，日本超越，這次靠著Tesla殺出重圍，也為美國在汽車產業未來革命找到新定位。而Apple Car則是全球目光焦點，也是美國是否再偉大的試金石，美國大企業像Amazon ，Google也一定會在電動汽車市場尋找新版圖。

而中國大陸新能源車照謝金河說法是已經百家齊放，從蔚來，小鵬，理想，再到幾家新經濟巨霸，像阿里註冊智己汽車科技合資公司，研發IM智己，百度與吉利合作造車，華為也成立華為電動技術公司，也將在電動汽車領域顯身手，小米看起來一定不會閒著，其實小米是小鵬的合資股東。

謝金河總結，如果電動車在未來10至20年是產業發展新趨勢，台灣在其中定位如何就值得思考，鴻海提出的MIH電動車硬體開放平台，是在EV(電動車)時代很重要的平台經濟概念，能否創造出價值值得觀察。

(中時新聞網)