〈炙燒生鮪魚塔塔〉是以炙燒生鮪魚，搭配自製紅蔥頭酥和紅蔥頭油，以及用火烤甜椒、番茄紅醬和地中海風味香料製成的「哈里薩醬」，還有辣椒、酸豆、新鮮香草提味呈現。（圖／姚舜）

看著眼前用鷹嘴豆泥與土耳其純白芝麻醬、橄欖油、檸檬汁、大蒜和綜合香料做的〈胡姆斯〉(hummus)。或是享受用小鐵鍋將大量蕃茄、洋蔥、辣椒、大蒜，再加入摩洛哥香料與蕃茄混合， 最後打入兩顆水波蛋做出的〈夏卡蘇卡〉（Shakshuka）時，多數人恐怕憑直覺就會覺得這是中東或北非食物，卻少有人會將之與「地中海料理」或「地中海美食」產生聯想。殊不知，其實它們都屬於地中海美食。

在台灣，談到地中海美食，多數人想到的都是義大利、南法，或是西班牙、葡萄牙， 偶爾，有些人會想到希臘。其實，地中海沿岸除有歐洲國家，也涵蓋了部份非洲與亞洲國家，這些國家傳統食物的烹調料理方式雖不盡相同，卻聯合建構了一套「地中海飲食」的風格體系，並被視為健康飲食。在國內，一年四季都以吃到〈胡姆斯〉與〈夏卡蘇卡〉，且有多種口味變化，甚至還與其它食物創意搭配的則唯有在台北市永康商圈和東區敦南商圈各有據點的〈TOASTERiA CAFE〉地中海多國料理餐廳了。

〈TOASTERiA CAFE〉本周起出新菜，距離上一次換菜單，已經一年多了。所以，這回餐廳出了那些新菜，自是更加耐人尋味！

中文名〈吐司利亞餐廳〉的〈TOASTERiA CAFE〉在台灣餐飲業界是個「獨特且美好的存在」。它除了是少數全年供應〈胡姆斯〉與〈夏卡蘇卡〉的餐廳，其它特色還包括：

1.唯一提供南歐、北非、中亞與中東經典常民美味菜式的多國地中海料理餐廳。

2.唯一從早餐開始營業到宵夜的地中海料理餐廳。

3.唯一不分時段，任何時間都可吃到整本菜單上每道菜色的地中海料理餐廳。

4.唯一從早餐時段就可「開喝」，並供應各式酒品在內的地中海料理餐廳。

5.位在台北市信義路永康商圈的門店，更是台北市區內少見從1樓到4樓，且有屋頂花園的獨立整棟式餐廳，且每個樓層裝潢陳設各有風情特色，整棟建築的藍色外牆在永康商圈顯得很醒目耀眼。

〈TOASTERiA CAFE〉既有整套菜單上臚列了超過50道菜色，按：TAPAS、HUMMUS、SALAD、PASTA、SHAKSHUKA與SWEETS，以及各式飲料供客人選擇，因為品項夠多、且「俱是經典」，不怕客人會吃膩，所以不必像時下主攻套餐的Fine Dining餐廳或餐酒館，必須每季換菜單推新菜。

「夏卡蘇卡現在已是餐廳點食率排行榜上第一名了！」，〈TOASTERiA CAFE〉執行長張琇茹表示，原本餐廳最受歡迎的菜式是〈費城牛肉帕里尼〉，但這二年被稱為「鐵鍋早餐」的〈夏卡蘇卡〉名次不斷上竄並躋身「頭牌」，此一趨勢現象也「推」著餐廳廚藝團隊必須在既有基礎上推陳出新。

〈夏卡蘇卡 Shakshuka〉為 北非、埃及、 摩洛哥、黎巴嫩與以色列等地中海沿岸國家人民平日吃的健康早餐。新菜〈羊肉夏卡蘇卡〉是利用小鐵鍋炒香大量的蕃茄、洋蔥、辣椒、大蒜，再加入摩洛哥香料與蕃茄混合，最後打入兩顆水波蛋，撒上烤至香酥的松子及杏仁片。搭配地中海香料羊肉碎、香酥松子和自製瑞可達起司，附上自製以色列鷹嘴豆泥、蕃茄酸豆沙拉和皮塔麵包一同食用。冬春之交、天氣乍暖還寒，〈夏卡蘇卡〉上桌時，空氣中迷漫著鐵鍋的熱度還有辛香料帶來的氣味，一股暖意，非常療癒。

〈胡姆斯〉(hummus)是地中海沿岸中東與北非一帶非常經典的常民小食，由鷹嘴豆、土耳其超純白芝麻醬、橄欖油、檸檬汁、大蒜和綜合香料烹調而成，不分早午晚，在中東與北非，任何時間都可看到這菜式。〈胡姆斯〉可搭配不同食材呈盤，〈TOASTERiA CAFE〉的新菜〈厚切牛舌胡姆斯〉是以先燉煮、再火烤，並用薑黃、洋蔥、檸檬及香菜調味的厚切牛舌搭配，也搭上了這二年餐飲界「瘋牛舌」的食尚列車，提供牛舌控新的選擇。

奶味濃郁、口感像雞肉的「哈魯米起司」（Halloumi），是少數加熱後不會融化的起司，很適合切成厚片炙燒。〈TOASTERiA CAFE〉新菜〈綠蔬哈魯米起司沙拉〉是用台灣本土小農Dida Cheese自製的哈魯米起司煎烤至表面金黃，搭配綜合綠蔬、烤蕃茄、鷹嘴豆、Kalamanta橄欖，佐檸檬胡荽籽油醋以沙拉型式呈現。

〈TOASTERiA CAFE〉美味新菜還有用「哈里薩醬」提味的〈炙燒生鮪魚塔塔冷盤〉，以雞肝慕斯配焦糖洋蔥、酒燒野莓果醬提味的〈酒香雞肝慕斯〉，將茄子切丁過油輕炸後打成泥，再搭配白芝麻醬、棗蜜，以及荷薄葉、花生碎與希臘Feta起司呈現的〈香煎茄泥冷盤〉等，這些菜餚非試不可，不只是因為美味，更可讓食客「重新認識地中海飲食」。

品嘗〈炙燒生鮪魚塔塔〉搭配迷迭香佛卡夏麵包一起享用，就可抵一餐了。（圖／姚舜）

以同心圓方式呈盤的〈酒香雞肝慕斯〉 ，由外圈往內分別是特製雞肝慕斯、焦糖洋蔥、自製酒燒野莓果醬和新鮮百里香，當抹醬配麵包非常美味。（圖／姚舜）

〈香煎茄泥冷盤〉是將茄子切丁過油輕炸後打成泥，再搭配白芝麻醬、棗蜜，以及荷薄葉、花生碎與希臘Feta起司呈現。（圖／姚舜）

享用〈香煎茄泥冷盤〉可將之填入中東pita袋餅中作餡，豐富口感層次並增加飽足感。（圖／姚舜）

「胡姆斯」(hummus)是用鷹嘴豆製的豆泥或豆醬，是中東非常傳統的常民美食，〈吐司利亞〉新菜單中〈厚切牛舌胡姆斯〉取之搭配用薑黃煨過的厚切牛舌。（圖／姚舜）

〈香料厚切牛舌〉是以薑黃等辛香料和肉汁，將厚厚牛舌先sous-vide後再煎炙上桌，吃時可現擠檸檬汁提味。（圖／姚舜）

Shakshuka夏卡蘇卡〉為北非、埃及、 摩洛哥、黎巴嫩與以色列代表性早餐。〈羊肉夏卡蘇卡〉是用小鐵鍋將大量蕃茄、洋蔥、辣椒、大蒜炒香，再加入摩洛哥香料與蕃茄混合，最後打入兩顆水波蛋

撒上烤至香酥的松子及杏仁片。搭配地中海香料羊肉碎、香酥松子和自製瑞可達起司呈現。（圖／姚舜)

享用〈羊肉夏卡蘇卡〉時可搭配以色列鷹嘴豆泥、蕃茄酸豆沙拉，以及皮塔麵包一同食用。（圖／姚舜）

享用〈羊肉夏卡蘇卡〉也可以另外用以鷹嘴豆、香菜、胡荽子與白芝麻醬做成的〈蔬菜餅〉搭配。（圖／姚舜）

〈火烤章魚義大利麵〉是先將章魚腳sous-vide 5小時後火烤至焦脆，再與白花椰、蕃茄丁與羅馬諾起司搭配用檸檬鯷魚醬汁清炒的義大利麵。（圖／姚舜）

巧克力慕斯三重奏〉是使用70％的黑巧克力製作成口感綿密的慕斯，搭配中東純白芝麻醬，增加香氣。棗蜜、可可粉和開心果。（圖／姚舜）

〈酒香提拉米蘇〉主體是起司慕斯，搭配松、杏仁和餅乾碎共構，口感輕柔、綿密細緻。（圖／姚舜）

〈Toasteria Cafe〉推新菜色，並攜手〈Side Bar〉合作推出多聯名調酒。（圖／姚 舜）

哈魯米起司（Halloumi）是少數加熱後不會融化的起司，吐司利亞主廚將之煎炙後搭配時蔬做成沙拉，吃起來的口感有點像雞肉。（圖／姚舜）

〈Toasteria Cafe〉菜單上的地中海美食，風味涵蓋了摩洛哥、埃及、以色列、希臘、西班牙、法國與義大利，廣泛且道地。（圖／姚舜）

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