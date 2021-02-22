紐約洋基正在為了先發投手赫曼(Domingo German)的私人問題頭疼，赫曼因為家暴事件遭禁賽81場導致去年整季報銷，然而他在2019年季末就被人舉發而遭到調查，所以連續兩年缺席洋基的季後賽。赫曼被發現心情低落，兩度放話「不打了」，洋基現在請出另一位家暴男「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)開導他。

查普曼說：「我跟赫曼談了很長時間，包括過去幾年發生的事。對於牽涉個人隱私的細節恕我無法透露，但其實我和他的遭遇不完全相同。」

2015年，查普曼預計從紅人被換去道奇，同時遭揭發家暴風波，導致交易破局。查普曼涉嫌開槍威嚇女友，將她勒頸、撞牆。然而洋基、小熊愛惜查普曼的勇猛，先後買他入隊。最後檢察官因缺乏證據不予起訴，但大聯盟依據同年修訂的家暴防治規定，即使沒被定罪也必須處罰，查普曼被禁賽30場。

查普曼說：「當時我才剛到新球隊，完全不認識隊友。赫曼現在的情況是99%隊友都認識他，並且有一定的交情。這很重要，我們得跟每個隊友都解釋清楚，畢竟大家在一起工作的時間會比陪伴家人還長。」

赫曼在2019年季末的一個派對上掌摑女友，目擊者沒報警卻直接向大聯盟舉報，被認為頗不尋常。無論如何，隊友的排擠與不諒解似乎都加深了赫曼的痛苦，像是洋基的球員代表布瑞騰(Zack Britton)就嗆聲赫曼這種人不配當他的隊友。

(中時新聞網)