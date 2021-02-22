西濱快速公路雲林縣、嘉義縣交界處2死8傷車禍。目擊駕駛:能見度不到10公尺。（張朝欣攝）

今晨西濱快雲林路段發生連環車禍，造成2死8傷，其中一位65歲林姓死者，事發時正準備前往雲林口湖巡視魚塭。（圖／翻攝畫面）

黃姓駕駛的貨車車頭撞成鐵餅，他關鍵0.5秒方向盤往左猛打，救了自己一命，鑽出來時，現場人員都嚇了一跳。 （翻攝 FB社團／國道高速公路.省道即時路況）

台61線西濱快速公路雲林縣、嘉義縣交界處昨（21日）早7時許，發生20車連環撞重大車禍，1輛轎車與載送瓦斯桶貨車發生擦撞，後車因來不及反應而連續追撞，造成2死8傷，據目擊駕駛表示，事發時能見度不到10公尺，幾乎是伸手不見五指的地步，一上雲嘉大橋就像盲人開車，連前車閃燈都看不到。

據《聯合新聞網》報導，目擊這起車禍的駕駛聲稱，上雲嘉大橋前的能見度很好，可是上了橋就進入霧區，彷彿變成盲人開車，幾乎到伸手不見五指的地步，連前車閃燈都看不見，就算時速只有30公里，也會因為來不及反應而撞上。還說，有駕駛看霧裡有一堆車不敢繼續前進，才沒釀成更嚴重追撞事故。

目擊這場車禍的駕駛心有餘悸表示，當時霧非常濃，能見度僅4、5公尺，根本看不見前方，他只能放慢車速，突聽到前方有重物掉落巨響，隨後傳來陣陣駭人的撞擊聲，他趕緊跳車才撿回一命。

這起重大連環撞事故發生在昨早西濱快速公路北上254公里處，現場瓦斯貨車、飼料貨車、聯結車、轎車共20輛車撞成一團，汽車零件四散，尖叫、哀嚎聲四起，傷者或躺或坐，痛苦哀號，其中72歲林姓老翁當場被夾死在駕駛座，65歲李姓婦人送醫不治，另有8人受傷送醫。行車記錄器畫面顯示，事發當時確實一片霧茫茫。確切事故仍待警方進一步調查釐清。

(中時新聞網)