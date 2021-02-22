中部上市櫃公司菁英聯誼會（中菁會）第27屆會長由霹靂(8450)董事長黃文章接任，並在昨日完成交接。中菁會成立於民國84年，是全台第一個以上市、櫃公司董事長、總經理為成員而組成的聯誼會，以聯誼、演講、座談會、公司參訪、球敘以及國內外旅遊等各項活動為媒介，交流經濟產業及財經相關資訊，並同時達到會友企業交流目的。

黃文章表示，接任中菁會會長任重道遠，除了要強化會務，讓會員企業更多交流分享外，更希望能推動台灣文化的發揚。以霹靂為例，傳統的布袋戲藝術已經走出台灣、邁向國際市場，2016年霹靂以台日合作之「東離劍遊紀」打入國際，在日本、韓國、東南亞及歐美市場得到熱烈迴響，2019年霹靂更與Netflix合作進軍國際影音串流（OTT）平台，「刀說異數」同時在超過190國上映。展望新的一年，霹靂將於4月推出台日合作「《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3》」，並將再推出全新製作大電影「素還真」。

霹靂財務長郭宗霖表示， 2020年是霹靂最辛苦的一年，面對近年來觀眾觀影習慣的改變，以及線上盜版猖獗，去年全年營收4.65億元，年減21.88％；從各營收分項來說，雖然各項營收都相對減少，但非遊戲授權收益卻大有進展。接續霹靂將以數位化、國際化及IP多元化帶領霹靂進一步創新及發展。

(時報資訊)