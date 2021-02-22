比特幣價格持續狂飆，上周五市值突破1兆美元、緊接著周六價格漲破5.7萬美元再創歷史新高，連向來看好比特幣的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也忍不住驚嘆「現在價格似乎頗高」。儘管對比特幣估值過高、走向炒作與泡沫化的警告聲不斷，但仍有越來越多機構加入成為數位貨幣的信徒，在大量資金簇擁下，比特幣價格水漲船高，甚至出現喊到50萬、甚至100萬美元的新天價。

不畏眾分析師提出估值過、漲幅過大與波動過於劇烈的警告，全球最受歡迎、市值最大的加密貨幣比特幣仍在上周五站上56399.99美元新高價，市值突破1兆美元，截至周五，上周比特幣價格累計上漲14%，2月以來飆升近70%。

根據Coin Metrics的數據，周六比特幣交易價格持續挺升，盤中漲破5.7萬美元，再創新高，過去6個月間，比特幣價格已上漲約350%。

市值與交易量排名第二大的加密貨幣以太幣亦不落人後，周六再度刷新歷史高點，達到2,040.62美元，上周累計漲約12%。本月初芝加哥商業交易所首度推出以太幣期貨合約，更助長以太幣的聲勢。比特幣市值飆速奔抵1兆美元的重大里程碑，使一些主要支持者亦感驚訝。數位貨幣主要支持者、特斯拉執行長馬斯克在推特上發文表示：「貨幣只是讓我們避免易貨交易不便的數據，與所有數據一樣，這些數據也會受到延遲和錯誤的影響。該系統的發展將使這兩個問題減至最小。」他隨後在回應一則「黃金比比特幣與現金都好」的推文時表示，「BTC（比特幣）和ETH（以太幣）價格看起來確實高」。

比特幣為何漲不停

比特幣自去年底開始受到追捧，價格一路飆升，這與其本質上的特性有關。

比特幣（Bitcoin）之名由一位名叫中本聰（Satoshi Nakamoto）的人所發明，該數位貨幣以區塊鏈作為底層技術，也是區塊鏈技術的第一個應用，其最吸引人之處莫過於「去中心化」與「稀缺性」，這表示這樣的虛擬貨幣不需要特定的貨幣機構發行、不受國家與政府管轄、免於監管，且由於發行數量有限，所以被視為具有保值功能，在通膨升高之際具有避險優勢。

比特幣只能透過運算效能強大的電腦「挖礦」才能產出，別無他法，且根據其技術協定、以程式碼保證永不增發，比特幣的供給量上限定為2100萬枚。

但也有人認為比特幣上限為2100萬枚是「圈內最大的謊言」。比特幣的供給上限是否調整成為近年來加密貨幣社群的熱門議題。比特幣第六大礦池、萊比特礦池執行長江卓爾就曾宣稱「比特幣核心團隊有意增發」。

在談及增發比特幣時，比特幣開源開發者社群的重量級人物Wladimir van der Laan表達了強烈反對的立場，稱「只要是正常人，都不會提議改變比特幣政策」，「我不相信人們會選擇讓持有資產貶值」，他並強調，比特幣的程式設計早設定共將發行2100萬枚比特幣，其程式碼的更新需要獲得每一個運行比特幣節點的人同意。

不管比特幣未來是否增發，但至少現在其稀缺性仍然無庸置疑，這樣的特性也使每一枚比特幣價格從2009年的不到1美分上漲到當前的6萬美元在望。

在全球央行狂印鈔票、接二連三推出規模史無前例的寬鬆政策與激勵措施，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，並強化經濟復甦力道之際，如何在資金浮濫、通膨蠢動下進行資產保值，已經成為金融市場關注的焦點，於是比特幣擁有的稀缺性開始受到大型機構投資人的青睞。

紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon ）2月宣布將提供比特幣等加密貨幣的交易服務。德意志銀行也宣布將推出加密貨幣交易平台與託管服務。

美國電子支付平台PayPal宣布擴大對比特幣等主流虛擬貨幣的支持，目前PayPal僅提供用戶買賣與持有比特幣等虛擬貨幣的服務，但自今年第一季底開始，平台上約2900萬個合作商家將接受用戶以虛擬貨幣付款。

(時報資訊)