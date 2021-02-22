MicroStrategy、特斯拉等公司則將比特幣納入資產組合。特斯拉在2月8日發布重訊，公告已買進15億美元比特幣，以強化財務彈性與資產分散，使報酬達到最大化。此外，特斯拉宣布將接受客戶以比特幣付款。近來成為金融市場當紅炸子雞的特斯拉此舉立刻發揮巨大的帶頭作用，比特幣應聲飆漲，當日價格一舉漲破4.5萬美元，再創歷史新高，瘋狂湧入的買盤甚至導致CoinDesk 、Gemini和Binance等虛擬貨幣交易所一度當機。

馬斯克日前在推特上坦承此舉對於一家標普500企業而言確實冒險，但在實質利率降為負值時，只有傻瓜才不會找替代品。

加拿大皇家銀行（RBC）則點名蘋果公司可能成為下一個引進比特幣的重量級企業。

比特幣水漲船高 喊價到百萬美元

越來越多主流投資人進場，帶動了更多資金灌入，使比特幣價格一飛沖天，而市場喊價也節節高升，一個比一個更讓人瞠目結舌。向來看好黃金、被喻為「新債王」的DoubleLine Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）日前表示他現在已不那麼看好黃金，並將比特幣比諭為「激勵型資產」（Stimulus Asset），因新冠紓困方案將大量現金注入金融體系，進而帶動加密貨幣急速上漲，其表現更勝黃金。

對沖基金天橋資本公司（SkyBridge Capital）創辦人Anthony Scaramucci看好比特幣可望在今年底挑戰10萬美元。加密貨幣對沖基金ARK36投資組合經理Jacob Skaaning表示，比特幣市值突破1兆美元，下一個里程碑將是挑戰目前市值達1.431兆美元的Alphabet，雖然比特幣的走勢將難免波動，但仍看好這波升勢仍將繼續。

AVA Labs總裁John Wu表示：「如果你相信比特幣具有保值功能，就還有很大的上漲空間。以黃金來看，其市值為9兆或10兆美元，即使比特幣市值達到黃金的一半，那價格仍有4倍、亦即20萬美元的上漲空間」。

在特斯拉宣布買進比特幣後，方舟投資（ARK Investment Management）總裁伍德（Cathie Wood）表示，如果美國企業跟進特斯拉，以企業將10%現金轉換成比特幣估算，比特幣價格將上看25萬美元。

資產管理公司Morgan Creek Digital Assets聯合創辦人Anthony Pompliano更大膽預測比特幣最終將成為全球儲備貨幣，在這10年世代結束之前，比特幣可能漲到50萬美元，而以更長遠來看，每一枚比特幣可能達到100萬美元，最終比特幣市值將遠遠超越黃金。

泡沫化、估值過高、波動性、量能退潮

部分知名機構或投資人對這類難以監管、高度波動，且商用並不普及的數位資產仍採取謹慎的看法。有「末日博士」之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）日前接受媒體訪問時炮轟比特幣是泡沫與一場騙局，充斥著操縱、炒作與欺騙，稱比特幣與其他加密貨幣都不該被視為貨幣，它們既不是記帳單位、不是付款方式，也非穩定的保值工具，連「石器時代原始人採用的貨幣系統都較比特幣進步」。

摩根大通則警告比特幣漲勢過猛，後市恐面臨風險。摩根大通分析師近日出具報告指出，比特幣價格已遠超出其公允價值。在股票大跌時，加密貨幣資產被視為是最差的避險產品，其多元化的益處令人懷疑，目前價格亦遠高於生產成本，隨著加密貨幣所有權的主流化，其與周期型資產的關連性也持續升高。報告並指出，比特幣是一場「經濟面的大秀」，金融科技的創新，以及數位平台在信貸與支付方面的成長，才是「新冠疫情時代真正的金融轉型故事」。

摩根大通在上個月出具的報告中指出，隨著比特幣日益被拿來與黃金的保值性相比，以民間持有黃金市值為2.7兆美元估算，比特幣若達到此水準，其價格「理論上」應為14.6萬美元。

市場普遍認同比特幣的高度波動性，是該數位貨幣變成廣泛支付工具的一大障礙。摩根大通全球市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou日前接受媒體訪問時雖將比特幣比擬為「數位黃金」，但也警告比特幣的波動性是黃金的5倍之高。

Panigirtzoglou表示，比特幣的波動性要達到黃金的水準，其關鍵在於機構投資人的採用，「機構投資人接納的速度越快，其波動性就越快趨於一致。」但當前漲勢仍存在風險，雖然受到機構投資人支持，但散戶的參與度也很高。Panigirtzoglou表示：「最大的風險是過去幾個月來我們所看到的爆量開始顯著放緩，尤其當經濟重啟，在人們重返辦公室後，在家中進行交易的時間減少，將導致散戶量能自此減緩。」

(時報資訊)