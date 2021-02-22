68歲資深港星吳孟達（達叔）是周星馳電影的御用配角，日前驚傳他在片場心臟不適、痛苦捂胸緊急送醫治療，健康狀況令人憂心，好在他的好朋友港星田啟文替他向外界報平安，吐露手術狀況一切良好。

吳孟達6年前曾因病毒感染導致心臟衰竭，一度病危到被送入加護病房，從鬼門關走一回，近年來又傳出身體抱恙，他為電影拍攝宣傳海報時，忽然感到心臟不舒服，露出痛苦、猙獰的表情，臉色逐漸慘白，一手還搓揉左胸的部位，全身無力到搖搖晃晃，工作人員見狀況不對，趕緊攙扶他到一旁休息，拍攝結束後，吳孟達對自己的狀況感到不好意思，向所有工作人員鞠躬道歉，令人心疼又擔憂。

想不到港媒近日指出吳孟達疑似病情加重，21日返回香港住進腫瘤科治療，根據綜合港媒報導，他的朋友、港星田啟文受訪表示吳孟達手術後有打電話給他，稱自己「大步檻過」，意指幸運地度過難關，探病的朋友也說狀況OK，吳妻也在丈夫身旁陪伴，田啟文鼓勵吳孟達「最重要心態決定到康復程度」。

吳孟達近日在陸綜《王牌對王牌》吐露身體狀況。（圖／翻攝自王牌對王牌微博）

事實上，吳孟達前陣子登上陸綜《王牌對王牌》就曾透露6年前在加護病房撿回一命的心聲，「那個時候真的什麼都做不了，心裡面很多事情想做，力不從心。感覺幾年沒拍戲了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了，夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了。沒想到王寶強又請我拍戲，可以多活一陣子。」一席話令粉絲鼻酸，所幸吳孟達的手術順利，稍微讓外界鬆口氣。

(中時新聞網)