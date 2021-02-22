【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】這真的是有點太難看了，知名寺廟的香爐「生日」居然遭到硬生生的塗改！

資深媒體人劉旭峰在他自己開設的YouTube「峰言風語」頻道分享一段影片，拍攝風格獨特的圓通寺，並且特別呈現了圓通寺香爐上的製造日期，從截圖可以很清楚看到，上面刻寫的「民國卅二年」有一點怪異，尤其是「民」這個字根本就不像「民」，怎麼看都像「昭」。仔細一想就會知道，民國32年台灣還在日本總督府的統治之下，所以這個香爐的製造日期本來應該是採用日本紀元，民國32年換算起來就是昭和18年。有了這個概念之後，再看香爐上面刻的文字，就會知道這是後來刻意去把日本紀元更改為民國紀元，原本刻劃在香爐上的「昭和十八年」仍然有跡可循。

歷史小說作家、傳播學者賴祥蔚表示，日本統治過台灣是客觀事實，不應該刻意去塗改文物的紀元，否則每逢改朝換代，重要文物一定會遭遇浩劫。以建築物來說，應該保留本來樑柱上的紀元，即使有重大整修或是改建，先前的樑柱或是石碑，能不更動最好不要更動，萬一不得已要更動也應該設法保留原本的文物；至於鐘爐文物則應該努力保持原狀。

圓通寺創建於昭和元年、西元1926年，傳承自大乘佛教的曹洞宗，是專收女性的佛寺，首先完成的是功德院，也就是現今的極樂院，到了昭和8年、西元1933年，大雄寶殿才落成，當年還舉辦了盛大的落成啟用儀式；又過了10年，昭和18年、西元1943才製作了如今的香爐。

圓通寺的創立者是林妙清，臺灣新竹人，23歲在新竹香山的善堂開始學佛苦修，大正14年、1925年拜覺力禪師為師，法名妙清，隔年要在中和石壁湖山建寺，其師覺力禪師當時擔任艋舺龍山寺住持，積極協助並且號召仕紳名流贊助，建寺才能進行。圓通寺的建築風格融合了日本、西洋以及台灣廟宇建築的特色。

(中時新聞網)