英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，中國官媒中國環球電視網（CGTN）已轉向法國有關當局尋求恢復在歐洲廣播權。
根據金融時報報導，CGTN去年12月曾接觸法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」（CSA），這起消息經過CSA證實。
報導還說，CSA不願透露何時才能決定是否允許CGTN從法國地面發射站傳訊到衛星，而此事屬於法國管轄範圍。
英國本月稍早撤銷CGTN的播放執照後，中國宣布禁播英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News），隸屬港府的香港電台也宣布跟進，不再轉播英國廣播公司世界新聞網（BBC World Service）節目。
金融時報指出，英國原是CGTN在歐洲廣播的樞紐。
德國之聲（DW）中文網先前報導，英國通訊管理局（Ofcom）4日撤銷CGTN播出牌照，此牌照讓CGTN獲得多個歐洲國家的播出許可，其中包括德國；一旦英國取消播出牌照之後，CGTN在德國的播放許可也同時失效。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100222
(中央社)
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