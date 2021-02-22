近期網路熱議特斯拉電動車導航聽到「開元路土魠魚羹」這7個字就會死當、重開機，消息傳開後，不少特斯拉車主都好奇嘗試，而接連購入特斯拉了Model 3和Model X系列的林志穎，昨（21日）也應粉絲要求實測，林志穎和兒子KIMI對導航念了好幾次「開元路土魠魚羹」，結果真的都當機了。

林志穎應網友要求實測，並在網上分享影片「唸出帶我去開元路土魠魚羹，真的會讓特斯拉當機嗎？」林志穎先是對特斯拉的導航功能喊出「帶我去麥當勞」，螢幕就把附近的麥當勞位置標示出來，不過當林志穎說「帶我到開元路土魠魚羹」，螢幕就轉黑、接著重開機，讓林志穎父子都不敢置信地發出驚呼聲。

林志穎應網友要求，實測特斯拉的導航系統。（圖／取材自林志穎 Jimmy Lin臉書）

不過當兒子喊「帶我去土魠魚羹」，導航就找出附近符合「土魠魚羹」的店家，但林志穎接著再實測「帶我到開元路土魠魚羹」，螢幕又轉黑，林志穎推測「開元路土魠魚羹」可能是某種語言，讓它重開機。

有趣的是，林志穎為了證明導航功能沒問題，他還脫口「帶我回家」，林志穎下秒驚覺住家會曝光，急忙移開鏡頭、大喊「不對，這樣你們就知道我家在哪了」，還手忙腳亂地用手遮螢幕，男神少根筋的模樣逗樂網友：「直接自曝巢穴了」、「『帶我回家』這句也是讓我驚了一下」、「小志你差點就都帶我們回你家了」、「帶我回家真的很好笑」。

唸出帶我去開元路土魠魚羹,真的會讓特斯拉當機嗎￼? 由林志穎 Jimmy Lin 發佈於 2021年2月21日 星期日

(中時新聞網)