服飾品牌廠一站式採購潮流下，新舊客戶下單量增加，幅度都在2位數，儒鴻（1476）、聚陽（1477）1月合併營收都創同期歷史新高。儒鴻、聚陽指出，「集中採購、一站式購足」下單模式，此種趨勢有利訂單增加，營收、獲利成長。

新纖1月合併營收年成長率則高22.83％；遠東新1月營收的年增幅度也有9.63％。

儒鴻指出，疫情激勵品牌客戶集中下單的趨勢更加明顯，有利儒鴻接單；預期，客戶Nike訂單2021年可望有2位數的年增，至於Lululemon也將有強勁的年增，UA訂單在2020年觸底，2021年可望反彈；Target和Cotco訂單則持續穩紮穩打，也會比去年增加。

服飾品牌廠一站式採購潮流下，聚陽指出，從2020年第三季起，聚陽品牌客戶、主要以美國市場，訂單回流速度優於預期。後續下單動能仍持續增加中，目前手中訂單能見度已到第 二季底。

法人預估，全球服飾廠集中採購的激勵下，聚陽2021年營收獲利成長幅度應有二位數。

新纖指出，疫情已改變紡織產業供應鏈，及客戶與供應商的互動生態。後疫情時代採購更集中化的趨勢已讓新纖從2020年第四季開始，訂單量及急單量都有明顯增加。

根據手中訂單量來看，新纖指出，聚酯、加工絲到3月底產線會100％全開，甚至部分產品還要從越南地區運回加工。

(工商 )