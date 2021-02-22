(更新指數)

台股今(22日)開盤上跳逾百點後，漲幅持續擴大，在9時23分達237.79點，報16579.17點，再次改寫盤中歷史新高紀錄。

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台股加權指數22日開在16,445.87點，大漲104.49點，權值電子股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、台達電（2308）同步開高，帶動大盤強勢走揚。

美國財政部長葉倫鼓吹國會通過大規模刺激案，稱通膨不是大問題，原本帶動美國四大指數2月19日早盤跳高，但公債殖利率持續走揚、科技類股湧現獲利了結賣壓，仍導致指數漲幅收斂，標準普爾500指數甚至由紅翻黑，僅半導體類股逆勢走強。

道瓊工業平均指數2月19日上漲0.98點、收31,494.32點，已連續第3周走揚。那斯達克指數上漲0.07％、收13,874.46點。費城半導體指數勁揚2.44％、收3,223.46點。

元富投顧指出，台股16,000整數關卡，成多空重要關卡，原則上可擇優擇低布局。最近聯準會（Fed）的發言，推估貨幣政策持續寬鬆，會持續一段日子，有利熱錢流向，另外全球經濟數字的表現，將影響台股中期走勢，要密切追蹤。

現階段選股，優先選擇去年第四季財報佳或1月單月獲利績優個股，主打「財報股、業績股和低位階股」最具吸引力，包括晶技、聯詠和天鈺最具指標。

另外，傳產和生技股也慢慢加溫，其中貨櫃、散裝航運、造紙和塑化最具指標，包括陽明、新興、榮成、台達化、高端疫苗、台康生技和基亞是領頭羊。美元指數的觀察，是重要的領先指標，91.5的位置將是全球股市多空重要點位，短線仍有利多方架構。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔整理，包括美股和歐股都一樣，未來台股高檔整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期漲多拉回，也讓指數回測缺口，未來缺口位置15,938～16,197是本波觀察重點。美股軋空行情和比特幣中期走勢，將是未來最大變數。

(工商 )