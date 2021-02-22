「想要培養學生的求生慾嗎？」一名網友分享某高中的校外教學行程表，讓各班學生在台北市自由探索一整天，令他高呼「無法理解」，貼文曝光引發兩派網友熱烈討論。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》分享一張某高中的校外教學行程表，只見第二天早晨6點半起床、7點吃早餐、8點不帶行李登車出發，9點半至下午4點半讓學生在台北市自由探索，且各班自由選擇地點，直至下午5點半才在林口三井outlet mall集合，中餐、晚餐皆是自理，晚間8點才登車帶學生返回飯店。

原PO分享某高中的校外教學行程，並認為台北自由探索7小時很不妥當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO坦言無法理解現在高中的校外教學行程規劃，整趟旅行並無確切地點，可說是充滿了冒險，「想要培養學生的求生慾嗎？」

貼文曝光後，引發5千多名網友按讚、討論，一派網友認為從小培養獨立規劃旅遊能力很好，照著學校安排玩自己不想去的地方，其實滿無聊的，讓孩子自己自理，吃自己想吃的、去自己想去的，這樣的安排沒什麼問題，大讚是天堂行程。

另一派網友則表示，台北的範圍其實很大，沒有訂定一個範圍，臨時有事情會很難應變，並認為中餐、晚餐皆自理，這校外教學經費一定不夠，且整趟旅程抓不到預算，讓學生自由行，相對花費又會變高。

也有不少人歪樓留言說，既然要去台北城市探索，第一站會不會就去林森北路，「有錢的去林森北，沒錢去萬華」，更有網友直指「林口三井outlet mall 一定是老師想去的」。

(中時新聞網)