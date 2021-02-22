高雄美濃花海聲名遠播，今年雖受到新冠肺炎疫情影響，美濃區公所首度未舉辦花海開園活動，不過仍吸引不少民眾前往賞花踏春，並留下美照。一名男子上網分享老婆大人幫他拍的花海照，吸引超過2.5萬網友按讚，更紛紛留言：「上香」、「獻花獻果」、「只差相框」。

一名網友20日在臉書社團【爆廢公社二館】分享3張照片，表示跟老婆去美濃花海節，老婆幫他拍了一些個人照，但回家看到照片，自己卻感覺有點笑不出來。照片中的原PO，站在一片黃色花海中，僅露出肩部及臉，且雙唇緊閉、表情略微嚴肅，像極了莊嚴典禮中會出現的照片。

原PO的「美照」吸引超過2.5萬網友按讚、心情圖案，更有破3000則留言回應，其他網友紛紛表示：「上香」、「獻花獻果」、「禮成」、「就差相框了」、「節哀」、「笑到併軌」、「音容宛在」、「一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬答禮」、「老婆有遠見」、「直接大圖輸出！連花山都省了」、「能與背景融為一體。堪稱神作」、「超前部署」。

每年農曆春節期間，美濃花海總能吸引數十萬遊客前往賞花，今年受到新冠肺炎疫情影響，延續舉辦10餘年來的花海開園活動取消。

美濃區公所表示，當地店家擔憂寄望每年一次春節的大筆營收無法再現；美興街粄條店商家說，以往過年期間一天營業額可達20萬，今年預估營業額掉3成以上，不過也有店家樂觀認為，北部疫情嚴重，遊客都南下觀光，不擔心受影響。

(中時新聞網)