美麗島電子報董事長吳子嘉今日接受電台主持人黃暐翰訪問表示，行政院長蘇貞昌到現在還在以「武漢肺炎」稱呼COVID-19，故意針對中國，操作意識形態，目的就是選2024年總統，但蔡總統現在想盡辦法讓兩岸和解，蘇的行為，恐破壞兩岸的談判空間。

黃暐翰指出，蔡總統自去年10月國慶演說時，就已不提武漢肺炎，改以新型冠狀病毒稱呼。吳子嘉說，而蘇揆和衛福部長陳時中到現在還在講武漢肺炎，擺明是故意的，包括最近撤換國營事業人事等種種跡象顯示，蘇貞昌的動作就是想要選總統。

吳子嘉說，蔡總統現在找來身段柔軟的邱太三接任陸委會主委，目的就是要讓兩岸關係緩和，但現在陳時中把很多疫苗採購問題，牽拖是中國因素，搞到中國國台辦出面抗議。總統府跟行政院的步調完全不一樣，是很莫名其妙的事情。

吳子嘉表示，昨晚忽然流出一份民進黨1月所做的黨內民調，內容直指蘇貞昌的不滿意度超越滿意度，但這不利蘇貞昌的民調為何要公布？這背後恐怕是因為有人不滿蘇貞昌。

吳子嘉指出，民進黨做這些民調，就是因為蘇貞昌想選總統，而蘇貞昌只要民調維持5成以上，就沒有人敢要他下台。但忽然有人公布一個蘇揆不滿意度47.2％還高過滿意度，代表後續可能還會有一些動作。

(中時 )