前高雄市府市長室機要李昶志失業長達7個多月，如今當起熊貓外送員度小月，近日接受媒體採訪時表示，當起外送員反讓他更貼近基層民生，也讓他對政治有了新的看法，與其靠「黨」幫忙，不如靠自己。對於外送員的薪資，以李昶志一小時可跑4、5單；一趟大約6、70元換算，換算時薪約為300元

現年33歲的李昶志6日在臉書發文透露近況，一場罷免過後一堆人失業，自己目前閒置7個月，但生活還是要顧，自己要照顧自己，雖然也投出不少履歷，但因曾任政府幕僚這個經歷，讓很多企業抱持懷疑，所以履歷遞出常已讀不回，求職路並不順利。

身為高雄子弟，李昶志想留在家鄉發展，但又迫於生活無奈，最後只好選擇工作門檻低、時間彈性的外送員工作。綜合媒體報導，李昶志談起跑單經驗表示，這段時間當起外送員，雖然也曾感到心情鬱悶，但也有遇到溫暖的事，如有一次跑單途中在等紅綠燈時，突然有位阿婆在一旁為他打氣，「年輕人，跑外送辛苦了，祝今天生意興隆」。

李昶志19日接受港媒《中評社》採訪時更表示，當外送員是很好的體驗，可以近距離來觀察台灣社會的萬象，對他曾任政治工作者而言，是非常好的經驗。當記者問到跑一單能攥多少錢時，李昶志指著桌上的咖啡說，「這杯咖啡要跑3張單才買得起，目前一趟約可賺得6、70元，若認真跑單，一小時可跑4、5單」，現在他上午固定跑單4小時，下午休息後傍晚再開始跑，之後便回家休息。

(中時新聞網)