歐陽龍、傅娟所生二女兒歐陽娜娜，夾帶兩岸最知名星二代名氣，繼承爸媽衣缽進演藝圈發展，近年將事業重心全擺在大陸，是陸綜邀約熱門人選，而她最近參加的真人秀《潮流合夥人》剛播畢，過程中歐陽娜娜因擅自拿陳偉霆東西、硬叫人爸爸等行為，遭到強烈批評，如今周揚青趁著節目結束分享心得，po出長文，揭露歐陽娜娜真實為人。

周揚青在私人微博帳號po出長文，卸下參加《潮流合夥人》的心得，一一感謝了陳偉霆、劉雨昕、范丞丞及歐陽娜娜，說自己看了最後一集，像是又離別了一次，「想寫些煽情情的話又不想給他們看到，可是他們的好又想要別人知道，那就寫在小號吧」其實「大哥」陳偉霆在最後離別時，要大家說出對彼此的印象，但周揚青沒能說出口，因此決定po文說說。

其中，周揚青講到歐陽娜娜，表示娜娜是夥伴中唯一跟她在錄製之前就認識的朋友，「也正是這個節目，讓我們從朋友變成了一個特別好的朋友」，周揚青說娜娜在她心中猶如天使，笑著像天使，撒嬌也像天使，每天再累也都認真為大家做飯，吃完還專門給周揚青做蛋糕作為驚喜，周揚青生病時娜娜也一直掛念著，讓周揚青覺得暖心，「我有時候都會想，如果我是個男生該多好啊〜那我一定要把娜娜娶回家！」。

周揚青覺得歐陽娜娜擁有屬於她這年紀的女孩的一切美好，善良又可愛，「她看暮光之城時聚精會神的小女孩的樣子，我永遠都忘不掉」，更透露雖然自己大了歐陽娜娜一輪，但娜娜卻是照顧她最多的人，「她會在我生病的時候幫我煮燕麥粥，在我累的時候給我按摩，每天晚上問我濛濛你明天想吃什麼，我說錯話的時候立刻幫我打圓場」。

也因此當節目播出後，歐陽娜娜被罵得一蹋糊塗，周揚青覺得難以接受，「我有時候看到彈幕罵她的，真的會比看到罵自己的還要生氣和難過」，因此某次周揚青問了歐陽娜娜需不需要自己幫忙解釋，「可是娜娜說，沒事的濛濛，罵一罵就過去了，你如果說了你也會被牽連」，周揚青表示不懂像娜娜這好的女生為何被罵，「她只是跟我們每個個人都特別好，而大家也都真心地當她妹妹一樣地寵她和喜歡她〜她是我們的團寵」，而夥伴都覺得她值得被寵愛。

(中時新聞網)