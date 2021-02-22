針對2022桃園市長之爭，《ETtoday新聞雲》完成最新民調顯示，民進黨若由新竹市長林智堅對上國民黨任何人選的支持度都有四成左右，是綠營最強人選；國民黨則是立委魯明哲最強，與林智堅支持度差距最小，包括黨主席江啟臣等3人都居劣勢。國民黨文傳會副主委鄭照新指出，該這份民調真正重點、最堪玩味的是「中央暗示不挺鄭運鵬，且為林智堅提早離開新竹的責難做好風向避險。」

該民調於2月18、19日採「手機簡訊」進行，以桃園市年滿18歲以上民眾為對象，有效樣本數1084份，在95％信心水準下，誤差為正負 2.98％。藍綠人選分別納入民進黨的林智堅、桃園第一選區立委鄭運鵬、第二選區立委黃世杰、桃園航空城公司前董事長黃適卓，及國民黨的魯明哲、江啟臣及桃園市議長邱奕勝、前高雄市長韓國瑜等。

民調結果顯示，若民進黨提名林智堅，與國民黨4人捉對廝殺，將分別獲得37.3％至42.5％的支持度，領先對手7.0％至15.8％；若民進黨推鄭運鵬參選，支持度依次是31.3％至35.5％，與對手差距呈-0.4％、 2.4％、2.7％及6.9％，除韓之外，與另3人目前支持度在伯仲之間。若民進黨提名黃世杰或黃適卓，都是僅領先韓，輸給藍營另3人。

鄭照新在臉書發文指出，大家都看到今天桃園手機民調了，且不說研究方法，只看政治企圖，被拉上榜的國民黨方，都只是用來輔助說明，國民黨沒意見，但從報導與民調一條龍的途徑，這份民調真正的重點：「中央暗示不挺運鵬哥，且為林智堅提早離開新竹的責難做好風向避險」才真正堪玩味。

(中時 )