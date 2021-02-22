現代人作息改變普遍晚睡，容易晚上肚子餓，到底睡前吃東西對身體有沒有負擔，會不會發胖？減肥專科醫師邱正宏表示，吃宵夜只要不超過一天總熱量其實不會發胖，但越晚吃東西，人的副交感神經也會越旺盛，消化吸收的量也越多，不利減肥，且大陸研究也發現，睡前吃東西會提高罹患大腸癌的機率，因此建議晚上吃東西至少等2小時再睡覺。

邱正宏在「愛瘦美」YouTube頻道表示，睡前吃消夜對身體的負擔可以從減肥和健康2個角度來分析，對減肥來說，吃宵夜未必會發胖，因為胖不胖不是吃一餐消夜造成的，而是有沒有攝取超過一天的總熱量，如果超過日積月累下當然會發胖，反之，若總熱量沒超過就不會發胖，但並不是鼓勵去吃宵夜，三餐定時定量才是最好的。

邱正宏說，2020年一項研究發現，晚餐在晚上7點半就吃完的人，比晚餐拖到11點才吃的人，雖然兩者都有力行減肥計畫，攝取的總熱量低於人體所需，但12週後晚餐早吃的人體重下降更多、腰圍縮小更明顯，且血液中的三酸甘油脂下降更多。邱正宏解釋，這可能是因為人的副交感神經越晚越旺盛，因此越晚吃東西，消化吸收的量就越多，不利減肥。

邱正宏說，以健康角度看，一篇國際癌症期刊上的研究發現，晚餐吃完2小時後才睡覺，男性罹患攝護腺癌機率可下降26%，女性罹患乳癌的機率也下降16%。2018年大陸一篇研究也發現，吃飽後不到3小時就睡覺、吃飽飯沒有散步走路、睡覺時間超過9小時的人，會使罹患大腸癌的機率增加。所以要減肥的人，晚餐提早吃瘦身效果越好，以健康角度來看，晚餐後至少等2小時再去睡覺，不但可降低罹癌機率，對身體也比較健康。

【邱醫來了】睡前吃東西對身體有負擔嗎？(翻攝自 youtube)

(中時新聞網)